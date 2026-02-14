Espana agencias

5-1. El Granada golea a un Valladolid menor y en inferioridad

Granada, 14 feb (EFE).- El Granada sumó su segunda victoria consecutiva como local y se aleja de la zona de descenso al vencer este sábado en el Nuevo Los Cármenes por 5-1 al Valladolid, que enlaza cuatro derrotas consecutivas aunque se mantiene en puestos de permanencia.

El equipo rojiblanco empezó el partido lanzado y marcó tres goles en medio hora, aparte de acumular alguna ocasión más, aprovechando la debilidad defensiva de un Valladolid paupérrimo en casi todo, especialmente a balón parado.

Izan González con un gran chut desde fuera del área, Rubén Alcaraz con la testa, ambos tras sendas faltas laterales, y el uruguayo Gonzalo Petit después de aprovechar un rechace dejaron el choque sentenciado.

El duelo se acabó para los pucelanos con la expulsión del francés Clement Michelin en el minuto 32 al ver dos tarjetas amarillas, poco antes de que Manu Lama marcara de cabeza el 4-0, en otra acción local de estrategia, y de que los visitantes redujeran diferencias antes del descanso con un tanto de Peter Federico.

En la segunda parte el Granada se limitó a dejar pasar los minutos sin cebarse con el rival, llegando el 5-1 con un tanto en propia meta del uruguayo Lucas Sanseviero.

Las paradas del meta portugués Guilherme Fernandes en el último cuarto del choque, evitaron que el resultado fuera más abultado, mientras que el Valladolid, claramente inferior al rival, no fue capaz de crear ninguna ocasión más de gol.

-- Ficha técnica:

5 - Granada: Luca Zidane, Oscar (Pau Casadesús, m.59), Manu Lama (Diaby, m.84), Loic Williams, Diallo, Rubén Alcaraz (Trigueros, m.76), Alemañ, Izan, Álex Sola, José Arnaiz (Rodelas, m.76) y Petit (Pascual, m.59).

1 - Valladolid: Guilherme, Michelin, Ramon Martínez, Torres, Clerc (Garriel, m.54), Meseguer (Ponceau, m.54), Juric, Sanseviero (Marcos Andre, m.65), Chuki, Peter Federico (Tenés, m.65).

Goles: 1-0, m.4: Izan. 2-0, m.10: Rubén Alcaraz. 3-0, m.29: Petit. 4-0, m.40: Manu Lama. 4-1, m.45+1: Peter Federico. 5-1, m.53: Sanseviero, en propia meta.

Árbitro: Luis Bestard (C. Balear). Expulsó por doble amarilla al visitante Michelin (m.32). Mostró cartulina amarilla al local Álex Sola (m.68) y al visitante Ramón Martínez (m.68).

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 26 de Segunda División disputado en el Estadio Nuevo Los Cármenes ante 10.406 espectadores, según cifra oficial.EFE

EFE

