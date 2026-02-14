3-0. Curtis Jones y Szoboszlai clasifican al Liverpool

Redacción deportes, 14 feb (EFE).- Los goles de Curtis Jones y del húngaro Dominik Szoboszlai, uno en cada parte, dieron la clasificación al Liverpool para los octavos de final de la Copa de Inglaterra ante el Brighton (3-0) en Anfield.

El conjunto 'red', que no vive sus mejores tiempos en la Premier, mostró una versión mejor en la Copa, que afrontó con novedades en su once. No pudo doblegar al cuadro de Fabian Hurzeler hasta el tramo final de la primera parte, cuando logró un tanto vital para alcanzar con ventaja el descanso.

Fue gracias a un gran pase de Milos Kerkez al área pequeña, donde apareció Curtis Jones que, de primeras, batió a Jason Steele.

El segundo, con el Brighton más abierto, llegó en una gran jugada de todo el equipo. Un centro largo orientado de Milos Kerkez hacia Mohamed Salah, que, de primeras, asistió a Szoboszlai dentro del área y éste, según le llegó el balón, lo cruzó fuera del alcance de Jason Steele.

La sentencia fue de penalti. Cometido por Jan Paul Van Hecke y que transformó Salah en el 68.

Selló la clasificación el Liverpool, que alcanzó los octavos de final, igual que antes lo hicieron el Newcastle, que eliminó al Aston Villa, el Manchester City, que venció al Salford (2-0), y el West Ham, que logró ganar en la prórroga al Burton (0-1).

Liverpool, Newcastle, Manchester City y el West Ham se unen al Chelsea y al Wrexham, que el viernes sacaron sus respectivos compromisos contra el Hull City y el Burton Albion, de la cuarta ronda copera, y al Mansfield, que venció este sábado al Burnley (2-1), el Norwich, que batió al West Bromwich (3-1), y al Southampton, que en la prórroga batió al Leicester (2-1). EFE