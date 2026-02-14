Espana agencias

2-3. Marco Asensio alarga el crecimiento del Fenerbahce

Redacción deportes, 14 feb (EFE).- Un gol, que deshizo el empate y dio el triunfo ante el Trabzonspor al Fenerbahce (2-3) y una asistencia marcaron un nuevo brillante encuentro del español Marco Asensio, líder del conjunto de Domenico Tedesco, que alargó su persecución al liderato de la Liga de Turquía que tiene el Galatasaray.

El exjugador del Real Madrid acumula diez goles y ocho asistencias en la liga turca, que este fin de semana alcanza la vigésima segunda jornada.

El partido lo encarriló el Trabzonsopor, que tomó ventaja a los seis minutos con el gol del albanés Ernest Muci tras recibir un balón del nigeriano Nwaiwu Chibuike.

Empató el brasiileño Talisca al cuarto de hora, a pase de Ismail Yuksek, y se puso por delante el cuadro visitante gracias al gol de Kerem Akturkoglu, en el 43, con la asistencia de Asensio.

El Trabzonspor, que es tercero en la clasificación, logró igualar antes del intermedio. Marcó el nigeriano Paul Onuachu con un centro de Mathias Lovik.

El español dio la victoria al Fenerbahce cuando culminó una jugada coral del equipo que terminó con un centro atrás, desde dentro del área, de Kerem Akturkoglu hacia Marco Asensio que, de primeras, cruzó la pelota fuera del alcance del meta local Andre Onana.

Con el triunfo, el tercero seguido, el Fenerbahce sigue a tres puntos del Galatasaray, líder, que el viernes vencióal Eyuspor. El Trabzonspor, tercero, se descuelga. Está a siete ahora del conjunto de Tedesco. EFE

