101-82. El UCAM CB logra otro triunfo convincente y llegará muy bien a la Copa

Murcia, 14 feb (EFE).- El UCAM Murcia consiguió otro triunfo convincente, un 101-82 frente al Recoletas Salud San Pablo Burgos, y se acostó tercero en la Liga Endesa con 14 victorias sumadas, tres de ellas seguidas, en 20 jornadas y llegará en muy buena dinámica a la Copa del Rey, que afrontará la semana que viene en el Roig Arena de Valencia.

Devontae Cacok, Dylan Ennis, Michael Forrest, Howard Sant-Roos, David de Julius y Kelan Martin, todos ellos en dobles dígitos de anotación, destacaron, como también lo hicieron Gonzalo Corbalán y Jhivvan Jackson en el bando rival, que se queda con un bagaje de 4-16.

Poco antes del partido se supo que Jonah Radebaugh, Dani García y Rubén López de la Torre causaban baja en el equipo murciano por sendos procesos víricos. Mientras, los burgaleses afrontaron el choque con la baja por lesión de Dani Díez.

Pese a esas ausencias el encuentro lo comenzó el cuadro local muy brioso (11-6) y con ocho puntos anotados por Cacok. Siguió en la misma línea y el marcador reflejó un 18-8 con buena defensa y triple de Nakic. Llegó el tiempo muerto de Porfi Fisac pero no iba a cambiar la decoración.

De hecho, el UCAM CB completó diez minutos muy buenos con el 28-15 y a ello contribuyó un muy entonado Ennis, ya con 13 puntos anotados y un 3/3 en triples.

La puesta en escena del San Pablo, que se presentó con tres ex de los granas como los brasileños Raulzinho Neto y Augusto Lima y el murciano Juan Rubio, fue mejor en el segundo periodo y de ahí que, con un parcial de 2-10, se colocara a tan sólo cinco puntos (30-25). El UCAM CB, sumando de tres en tres -un triple de Sant-Roos y otro de Martin y además un 2+1 de éste y otra canasta con tiro libre adicional de Sander Raieste-, volvió a mandar con más claridad (42-29).

Todavía hubo un 44-29 como máxima diferencia hasta entonces pero en ese momento llegó otra racha visitante, un 0-7 que hizo reaccionar a Sito Alonso. Pidió tiempo muerto con el 44-36. El periodo concluyó con el 48-39 y Ennis apareciendo otra vez en el encuentro y llegando el escolta canadiense al descanso como máximo anotador destacado con 17 puntos y sólo dos tiros fallados. En el bando contrario Jackson lideraba la anotación con 11 tantos y le seguía Ethan Happ con nueve.

Rubio y el propio Jackson tomaron la responsabilidad y el San Pablo acechó a su rival (50-47) y lo siguió haciéndolo porque Corbalán entró en acción con acierto. El encuentro seguía muy vivo con el 62-59.

Al UCAM CB le costaba anotar pero Michael Forrest rompió con esa tónica de un plumazo. Dos triples del base estadounidense con pasaporte jamaicano en apenas 15 segundos permitieron a su equipo tomar algo más de aire. El último periodo comenzaría con un 68-61.

Forrest siguió a lo suyo desde más allá del arco -otros dos triples marca de la casa- y, aunque a sus compañeros les faltaba inspiración, el partido lo tenían los de Sito a favor. La defensa colectiva, con Sant-Roos y Will Falk como abanderados en esa faceta, hizo el resto (79-65 con seis minutos y medio por jugarse).

El 84-67 ya prácticamente acabó con la resistencia castellana y los compases finales fueron plácidos para los murcianos y sirvieron para el lucimiento de Cacok y para que la afición celebrara otra vez más de 100 puntos de los suyos. También para asistir al debut de Pablo Sevilla, joven jugador de Molina de Segura, de 18 años, canterano murciano y que jugó 1 minuto y 51 segundos en los que no llegó a lanzar a canasta.

- Ficha técnica:

101. UCAM Murcia Club Baloncesto (28+20+20+33): DeJulius (12), Ennis (19), Raieste (3), Toni Nakic (5) y Cacok (21) -cinco inicial-, Michael Forrest (14), Sant-Roos (12), Falk (5), Cate (-), Kelan Martin (10) y Pablo Sevilla (-).

82. Recoletas Salud San Pablo Burgos (15+24+22+21): Neto (8), Gonzalo Corbalán (18), Meindl (5), Happ (10) y Samuels (10) -cinco inicial-, Nzosa (2), Gudmundsson (5), Rubio (3), Almazán (-), Lima (1), Luke Fischer (2) y Jhivvan Jackson (18).

Árbitros: Martín Caballero Madrid, Alfonso Olivares Iglesias e Igor Esteve Malmierca. Eliminaron por faltas personales al local DeJulius (m.40) y al visitante Happ (m.36).

Incidencias: Partido correspondiente a la vigésima jornada de la Liga Endesa de baloncesto que se disputó en el Palacio de los Deportes de Murcia ante 5.896 espectadores. EFE

