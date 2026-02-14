Espana agencias

1-3. Tonali echa al Villa de Emery de la Copa y clasifica al Newcastle

Redacción deportes, 14 feb (EFE).- Un doblete del italiano Sandro Tonali, con dos zapatazos desde fuera del área, propiciaron la remontada en Villa Park del Newcastle (1-3), clasificado para los octavos de final de la Copa de Inglaterra de la que se despide el Aston villa del español Unai Emery.

El Villa se hundió cuando se quedó con un jugador menos, sin el meta Marco Bizot, expulsado al final de la primera parte.

La roja que vio el meta local fue clave. Bizot salió hasta casi el centro del campo para frenar, con una patada, a Jacob Murphy, que recibió la pelota y encaraba en solitario la portería. Fue expulsado.

El Villa se quedó con un jugador menos y el argentino Emiliano Dibu Martínez, suplente esta vez, tuvo que ponerse en la portería.

En ese momento el conjunto de Emery tenía encarrilada la clasificación para los octavos de la Copa con el gol, al cuarto de hora, de Tammy Abraham. Douglas Luiz sacó una falta y envió el balón a su compañero, dentro del área. La controló con el pecho y, a la media vuelta, batió a Eddie Howe.

Tenía controlada la situación el conjunto de Birmingham, pero la expulsión cambió todo y en la segunda parte el Newcastle fue mejor. Empató en el 63, en una falta lateral que sacó Kieran Trippier, que despejó mal Dibu y que llevó el balón a los pies de Tonali, que, desde la frontal, disparó hacia la red.

El segundo llegó en el 76. El cuadro de Eddie Howe se puso por delante, culminó la remontada, cuando el italiano recibió la pelota de Dan Burn y con un gran golpeo la llevó hasta el palo derecho de Dibu Martínez, que no llegó.

Nick Woltemade sentenció la victoria visitante en el 88, al aprovechar un grosero error defensivo de su rival.

Selló la clasificación el Aston Villa, que alcanzó los octavos de final igual que antes lo hizo el Manchester City, que venció al Salford (2-0) y el West Ham que logró ganar en la prórroga al Burton (0-1).

Aston Villa, Manchester City y el West Ham se unen al Chelsea y al Wrexham, que el viernes ganaron sus respectivos compromisos contra el Hull City y el Burton Albion, de la cuarta ronda copera, y al Mansfield, que venció este sábado al Burnley (2-1), el Norwich, que batió al West Bromwich (3-1) y el Southampton, que en la prórroga batió al Leicester (2-1). EFE

