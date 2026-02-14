0-1. Jutglà adelanta al Celta contra el Espanyol en la primera parte

Cornellà de Llobregat (Barcelona), 14 feb (EFE).- El Celta se ha adelantado al Espanyol en el RCDE Stadium con un gol de Jutglà en el minuto 38 tras una contra.
El anfitrión ha empezado mandando en el partido, con un aviso de Edu Expósito a los cinco minutos, pero los gallegos se han ido encontrando más cómodos en el choque.
Los catalanes, pese a su inicio prometedor, han cedido terreno de forma paulatina al rival, que se ha sentido cada vez más cómodo y ha concretado su ventaja en esta primera mitad. EFE
