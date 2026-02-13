Yuri, Sancet y Vivian entrenan con el grupo y apuntan a disponibles para Oviedo

Bilbao, 13 feb (EFE).- Los jugadores del Athletic Club Yuri Berchiche, Oihan Sancet y Dani Vivian, bajas por problemas físicos en la semifinal de Copa frente a la Real Sociedad, han entrenado este viernes con el grupo y podrían estar disponibles para el partido del domingo en el Carlos Tartiere frente al Real Oviedo.

Yuri ha vuelto a trabajar con sus compañeros tras la sobrecarga muscular que le obligó a ser sustituido la pasada jornada contra el Levante y le hizo perderse el derbi copero, mientras que Sancet y Vivian llevan desde comienzos de semana a las órdenes de Ernesto Valverde.

El central se ha perdido los cinco últimos partidos a causa de una sobrecarga y el centrocampista suma cuatro ausencias a causa del problema muscular que sufrió en el partido de Liga de Campeones contra el Sporting de Portugal del pasado 28 de enero.

Quien no parece que llegará a tiempo para medirse al Oviedo es Alex Berenguer. El extremo no ha salido al exterior y continúa en solitario la recuperación de la artritis traumática en el primer dedo del pie derecho que le viene aquejando de manera intermitente desde septiembre.

Serán baja segura ante el conjunto carbayón Yeray Álvarez, que cumple sanción de la UEFA hasta el 2 de abril, y los lesionados de larga duración Unai Egiluz, Maroan Sannadi y Beñat Prados. El navarro ha salido hoy al exterior a realizar carrera continua cinco meses después de la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda que le obligó a pasar por el quirófano el 23 de septiembre.

La plantilla rojiblanca completará mañana sábado a las 11:00 el último entrenamiento previo al encuentro del Tartiere y, a su conclusión, Valverde ofrecerá a convocatoria y la rueda de prensa previa. EFE

ibn/jmv/jpd