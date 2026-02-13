Espana agencias

Víctimas del incendio recurrirán el archivo de la investigación al ayuntamiento de Murcia

Guardar

Murcia, 13 feb (EFE).- Familiares de las víctimas fallecidas en el incendio de las discotecas de Murcia en octubre de 2023 han anunciado que recurrirán la decisión de la jueza que investiga el caso de archivar las actuaciones contra el ayuntamiento de Murcia.

Así lo ha confirmado a EFE el abogado José Manuel Muñoz Ortín, que representa a familiares de varios de los fallecidos en el incendio, quien ha asegurado que las víctimas se sienten “indignadas” por la decisión de la jueza de no investigar a los funcionarios municipales, ya que consideran que la inacción de la administración fue clave en el trágico desenlace del siniestro.

En un auto publicado este viernes, la instructora confirma el procesamiento por posibles delitos de homicidio imprudente de los tres responsables de la discoteca Teatre, donde se inició el fuego, el del DJ que organizaba una fiesta en esa discoteca y el del propietario de la máquina de fuegos fríos que pudo originar el incendio.

Procesa además al ingeniero técnico que proyectó la división en dos de la nave que compartían las salas, y el responsable de Fonda Milagros, donde fallecieron las víctimas, en este caso, por un delito contra los derechos de los trabajadores, pero excluye de la investigación por presunta prevaricación administrativa a los técnicos municipales, como pedían las víctimas.

Según el abogado, la propia magistrada reconoce en su auto que se cometieron numerosas irregularidades administrativas, ya que las salas estuvieron funcionando con una sola licencia a pesar de ser dos negocios diferentes, y se mantuvieron abiertas aún teniendo una orden de cese de actividad en vigor.

Las deficiencias en materia de seguridad y de evacuación de las discotecas eran también conocidas por la administración que, según el letrado, no hizo nada para impedir esa situación. “El espacio concreto en el que se produjeron las muertes coincide precisamente con el foco de las irregularidades administrativas detectadas, cuya supervisión, fiscalización y control correspondían legalmente al Ayuntamiento como órgano competente en materia de licencias, inspección y disciplina urbanística y de actividades”, ha subrayado.

En ese sentido, ha insistido en que el Ayuntamiento era responsable de controlar la situación de las discotecas y de impedir su actividad.

Además, ha considerado “prematuro” archivar la causa porque no se han practicado diligencias concretas sobre los funcionarios y responsables municipales implicados en este caso, y ha acusado a la jueza de impedir a las acusaciones incluso formular preguntas durante la fase de instrucción relacionadas con la actuación municipal, por lo que no se ha podido hacer una investigación “exhaustiva y rigurosa” a este respecto.

El letrado ha insistido en que interpondrá los recursos legalmente procedentes “con el fin de que se revise la decisión adoptada y se garantice una depuración completa de todas las posibles responsabilidades, sin exclusiones anticipadas”.

“La ciudadanía merece una investigación íntegra que analice todas las actuaciones, también las administrativas, cuando éstas guardan una conexión directa con el resultado producido”, ha concluido. EFE

vv/or/oli

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Siguen ingresados tres de los heridos graves en el episodio de fuerte viento en Cataluña

Infobae

Las navieras suspenden también las primeras rotaciones del sábado entre Ceuta y Algeciras

Infobae

Una fallecida en Cataluña en un día de precipitaciones y fuertes vientos en la Península

Infobae

Hacienda pide al juez información bancaria de Montoro y de 6,4 millones en cheques

Infobae

El temporal altera el viaje del Alavés a Sevilla

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El nuevo embajador de Trump

El nuevo embajador de Trump aterrizará en Madrid con la misión de “revertir el error” de Sánchez de negarse a aumentar el gasto militar

El Ejército del Aire prepara para el combate a uno de sus aviones A400M con el sistema antimisiles ‘InShield’

Las condiciones “tercermundistas” en la que viven los perros de la Guardia Civil en Barajas: humedades, espacio reducido y sin mantenimiento

Castilla y León da el pistoletazo de salida a sus elecciones autonómicas: qué se vota, cuántos escaños hay y quiénes se presentan

Acciona echa un pulso al Gobierno tras parar la mayor obra de Andalucía: un perito y un notario para certificar trabajos “figuren o no en el proyecto”

ECONOMÍA

Los países del Mercosur avanzan

Los países del Mercosur avanzan en el acuerdo comercial con UE: las exigencias de Bruselas para que salga adelante

La justicia obliga a volver a repartir una herencia y anula la donación de inmuebles de una madre a su hija por vulnerar las legítimas

Yolanda Díaz y los sindicatos firmarán el lunes la subida del SMI y se espera que el Consejo de Ministros lo apruebe el martes

El Gobierno anuncia nuevos fondos ICO y el PP los tilda de “humo y propaganda” por no haber agotado los 34.000 millones de ‘Next Generation’

Una empresa cambia las fechas de las vacaciones que un empleado ya tenía aprobadas y este decide ausentarse siete días: el despido es procedente

DEPORTES

El polémico gol anulado a

El polémico gol anulado a Cubarsí durante el partido de Copa del Rey entre el Atlético de Madrid y el FC Barcelona: seis minutos de revisión del VAR

Así te hemos contado la victoria del Atlético de Madrid ante el FC Barcelona en Copa del Rey

El Atlético de Madrid brilla en el Metropolitano y aplasta al FC Barcelona con una amplia goleada en Copa del Rey

El precoz cambio de Hansi Flick en el minuto 36 con el que intentó frenar la goleada del Atlético de Madrid

La selección española ya conoce a sus primeros rivales en la Nations League: Croacia, Inglaterra y República Checa