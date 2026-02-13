Espana agencias

Van Beck-Andric, duelo de ‘francotiradores’ en Tenerife  

Lugo, 13 feb (EFE).- El estadounidense Wesley Van Beck y el serbio Mihajlo Andric, los dos jugadores con mejor porcentaje desde la línea de tres puntos, medirán este sábado su gran momento de forma en el pabellón Santiago Martín, a donde La Laguna Tenerife y Breogán llegarán tras perder el pasado fin de semana.

El gran partido de Van Beck (29 puntos, 7/9 en triples y 27 créditos de valoración) no fue suficiente para evitar la derrota aurinegra en la pista del San Pablo Burgos. Andric también brilló con el Breogán (16 puntos, sin fallo en sus siete tiros) en la derrota ante UCAM Murcia.

El jugador del Tenerife promedia un 55,6 por ciento desde la línea de tres puntos. Andric, uno de los baluartes del equipo de Luis Casimiro, también supera el 50 por ciento (52,5).

La otra batalla, probablemente, estará en la pintura. Al croata Danko Brankovic (11,6 puntos y 5,1 rebotes de media por encuentro) le espera un exigente duelo ante el veterano Giorgi Shermadini (13,4 puntos y 5,4 rebotes), que ya destrozó al Breogán en el Pazo Provincial.

El encuentro, correspondiente a la jornada 20 de la liga Endesa, comenzará a las 20.00 horas y será dirigido por los colegiados Rafael Serrano, Sergio Manuel Rodríguez y Roberto Lucas Martínez. EFE

dmg/jpd

EFE

