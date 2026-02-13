Una mujer herida por la caída de una palmera en Sevilla, en aviso amarillo por viento

Sevilla, 13 feb (EFE).- Una mujer ha resultado herida este viernes por la caída de una palmera en el entorno de la avenida Kansas City de Sevilla, que se encuentra en aviso meteorológico amarillo por rachas de viento de hasta 70 kilómetros por hora.

El suceso, del que ha informado a EFE un portavoz de Emergencias del Ayuntamiento sevillano, se ha producido concretamente en la calle Tesalónica, sobre las 11:30 horas de la mañana.

Tras la caída de una palmera, una mujer ha quedado atrapada al parecer en su vehículo y ha resultado herida, lo que ha obligado a actuar a Policía, Bomberos, sanitarios y efectivos de parques y jardines.

En el barrio de Triana, también se ha producido la caída de un árbol de grandes dimensiones en la calle San Jacinto, lo que ha obligado a cortar el tráfico, aunque sin lamentar en este caso daños personales. EFE