Espana agencias

Una 'final' más entre rivales directos por la permanencia

Guardar

Sevilla/Vitoria, 13 feb (EFE).- Sevilla y Alavés, igualados a 25 puntos y a solo tres de la zona de descenso, dirimen este sábado una 'final' más en su lucha por la permanencia y un duelo vital entre dos rivales directos, en el que los hispalenses, aparte de su necesidad de victorias en LaLiga, querrán desquitarse de su eliminación copera por parte de los vitorianos.

Ambos llegan muy necesitados a la cita, la segunda seguida en el Ramón Sánchez-Pizjuán para los sevillanos, tras el agónico 1-1 en el añadido ante otro conjunto de su 'liga', el Girona, después de que Kike Salas empatara en el 92 y de que el meta internacional griego Odysseas Vlachodimos le parara un penalti al uruguayo Stuani en el 96.

Si el partido es crucial para los sevillistas, decimoterceros y muy presionados por su delicada situación por cuarta temporada consecutiva, con su afición muy decepcionada, enfadada y nerviosa, también lo es para el Alavés, sobre todo tras su derrota en casa con otro que lucha por salvar la categoría, el Getafe (0-2), y su eliminación en los cuartos de final de Copa por la Real Sociedad (2-3).

En el Sevilla, el técnico argentino Matías Almeyda ha recibido esta semana la confianza de su presidente, José María del Nido Carrasco, al calificarlo como el "ideal" para reconducir al equipo, si bien ya empieza a ser cuestionado por parte de la afición por su gestión en algunos partidos y por ser, junto al Levante, el equipo más goleado de Primera (38 tantos).

Aún así, el sevillismo y toda la plantilla se han conjurado para apelar a la unión y al apoyo al equipo en este encuentro, uno de los considerados clave junto con los tres próximos ante Getafe, Betis en el derbi del 1 de marzo en La Cartuja, y Rayo.

Almeyda tiene a cinco jugadores apercibidos de sanción por cuatro amarillas: los defensas José Ángel Carmona, César Azpilicueta, el chileno Gabriel Suazo y el francés Tanguy Nianzou, y el medio galo Lucien Agoumé.

El argentino podrá hacer cambios en el once e incluso repetir el sistema de cuatro atrás, como en el segundo tiempo ante el Girona, en lugar de cinco, con lo que podrían entrar como extremos el nigeriano Ejuke o el canterano Juanlu Sánchez.

Sigue sin poder contar por distintas dolencias con los centrales Castrín y el brasileño Marcao, y dos extremos, el suizo Rubén Vargas y el belga Adnan Januzaj, aunque éste ya trabaja parcialmente con el grupo, además del lateral zurdo Joaquín Martínez, 'Oso', lesionado la pasada jornada.

Los albiazules persiguen en Sevilla su segunda victoria consecutiva lejos de casa, después de romper la mala racha como visitante ante el Espanyol.

Sin embargo, la eliminación copera y la derrota en casa ante el Getafe ha bajado la euforia y ha devuelto a la afición a la casilla de salida.

El equipo que dirige el argentino Eduardo Coudet confía en que lo ocurrido ante los azulones sea solo un accidente y pueda plantar cara al Sevilla en un partido abierto.

Una de las deudas del Alavés es ver portería lejos de casa. Solo ha conseguido seis goles como visitante y no hay ningún equipo que haya metido menos goles como foráneo.

La banda izquierda será la incógnita en un once que no podrá tener a dos de los tres últimos fichajes, pues Ville Koski e Ibrahim Diabate continúan con su puesta a punto.

El ‘Chacho’ tampoco contará con el lesionado Carlos Protesoni, ni con el apartado Mariano Díaz y se verá obligado a modificar su defensa debido a la ausencia de Jonny Otto, por acumulación de amonestaciones.

Yusi y Víctor Parada se disputarán una banda izquierda que no ha tenido dueño en toda la temporada, mientras que todo apunta a que se mantenga el resto de una defensa que no estuvo fina ante el Getafe en el último partido.

Pablo Ibáñez y Antonio Blanco parecen fijos en el centro del campo, Calebe estará en banda derecha y Lucas Boyé y Toni Martínez formarán en la delantera con la incógnita de la banda izquierda.

Alineaciones probables:

Sevilla: Odysseas Vlachodimos; Carmona, Azpilicueta, Gudelj, Kike Salas, Suazo; Agoumé, Mendy, Peque; Maupay o Ejuke y Akor Adams.

Alavés: Sivera; Tenaglia, Garcés, Pacheco, Yusi o Parada; Blanco, Ibáñez, Calebe, Aleñá o Rebbach; Toni y Lucas Boyé.

Árbitro: Iosu Galech (Comité Navarro).

Estadio: Ramón Sánchez-Pizjuán.

Hora: 18.30. EFE

cc/jd/rh/omm/jpd

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Elma Correa, una escritora de frontera, con una "gran proyección" en la narrativa

Infobae

'No me mudo ni borracho': lo nuevo de Quevedo, mucho carnaval y más amor a Canarias

Infobae

Más de 200 profesores piden libertad para Pablo Hasél y lo postulan para el Premio Sájarov

Infobae

El ministro Torres sugiere a Felipe González que piense que por qué sigue en el PSOE

Infobae

El Medio Maratón de Barcelona alcanza 36.000 corredores sin récords a la vista

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Ejército del Aire prepara

El Ejército del Aire prepara para el combate a uno de sus aviones A400M con el sistema antimisiles ‘InShield’

Las condiciones “tercermundistas” en la que viven los perros de la Guardia Civil en Barajas: humedades, espacio reducido y sin mantenimiento

Castilla y León da el pistoletazo de salida a sus elecciones autonómicas: qué se vota, cuántos escaños hay y quiénes se presentan

Acciona echa un pulso al Gobierno tras parar la mayor obra de Andalucía: un perito y un notario para certificar trabajos “figuren o no en el proyecto”

Un hospital del Grupo Quirón recibe una multa de 1,2 millones de euros por perder el CD de un paciente que aportó resonancias hechas en otros centros

ECONOMÍA

Una empresa cambia las fechas

Una empresa cambia las fechas de las vacaciones que un empleado ya tenía aprobadas y este decide ausentarse siete días: el despido es procedente

El Gobierno estudia imponer penalizaciones en el IRPF para los caseros que suban el alquiler

La siniestralidad laboral deja 735 muertos en accidentes de trabajo en 2025

La afiliación extranjera cae un 1,5% en enero pero el número de trabajadores foráneos se mantiene por encima de los tres millones

El IPC cae hasta el 2,3% en enero y alcanza su nivel más bajo desde junio con la luz y la gasolina a la baja

DEPORTES

El polémico gol anulado a

El polémico gol anulado a Cubarsí durante el partido de Copa del Rey entre el Atlético de Madrid y el FC Barcelona: seis minutos de revisión del VAR

Así te hemos contado la victoria del Atlético de Madrid ante el FC Barcelona en Copa del Rey

El Atlético de Madrid brilla en el Metropolitano y aplasta al FC Barcelona con una amplia goleada en Copa del Rey

El precoz cambio de Hansi Flick en el minuto 36 con el que intentó frenar la goleada del Atlético de Madrid

La selección española ya conoce a sus primeros rivales en la Nations League: Croacia, Inglaterra y República Checa