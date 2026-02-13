Una fallecida en Cataluña en un día de precipitaciones y fuertes vientos en la Península

Madrid, 13 feb (EFE).- Este viernes de precipitaciones generalizadas y fuertes vientos en toda la Península bajo la influencia de la borrasca Oriana, una mujer ha fallecido en Barcelona, ha habido olas de hasta 7 metros en Galicia y avisos amarillos en Aragón y Ceuta, donde se mantiene el naranja por oleaje.

La mujer de 46 años ha muerto en la capital catalana debido a las heridas provocadas al caerle encima el techo de una nave industrial. El viento ha azotado hoy con especial intensidad Cataluña y, según ha informado el Departamento de Salud de la Generalitat, tres de los heridos de gravedad en el episodio de fuerte viento del pasado jueves siguen ingresados en hospitales catalanes.

La Generalitat prolonga la alerta activada por el segundo pico de este episodio de fuertes vientos que se ha iniciado este viernes y seguirá durante todo el día de mañana.

Por su parte, la Aemet tiene activados avisos de color naranja en Cataluña por viento y oleaje, y amarillo por nevadas.

La borrasca Oriana está afectando con similar virulencia a Galicia, con rachas de viento de hasta 102 km/h en O Xistral (Lugo) o 111 km/h en Cabeza de Manzaneda (Ourense) e incidiendo con fuerza en el litoral, en especial en Lugo, donde se han registrado olas de hasta 7 metros.

A causa de la lluvia ha habido importantes acumulados en las Rías Baixas, el Miño de Pontevedra y el oeste y suroeste de A Coruña, donde se han llegado a registrar hasta 40 litros por metro cuadrado en 12 horas.

En Castilla-La Mancha, Talavera de la Reina (Toledo) sigue ante una situación complicada por las continuas precipitaciones, aunque los bomberos han achicado hasta 2 millones de litros a la hora en las zonas inundadas desde anoche.

El alcalde de Talavera de la Reina, José Julián Gregorio, ha lamentado que a pesar del uso de las 28 bombas de achique que se están utilizando, "entran muchos más litros de los que salen", a raíz de la incesante lluvia y la entrada de agua en el embalse de La Portiña.

Idéntica preocupación en la provincia de Ciudad Real, con los pueblos ribeños del río Bullaque atentos a la repercusión que los caudales del Bullaque y el Milagro puedan aportar al embalse de Torre de Abraham (actualmente por encima del 100 % de su capacidad).

Algunos puntos de Andalucía comienzan a recuperar una cierta normalidad, como en los malagueños pueblos de Benaoján, Jimera de Líbar y Cortes de la Frontera, donde los 181 vecinos desalojados por el peligro de desborde del río Guadiaro han podido regresar a sus casas.

Ante esta situación aún complicada, el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha agradecido la "importante implicación" de los ayuntamientos andaluces frente a los efectos de este tren de borrascas, que les ha obligado a poner en marcha un total de 327 planes locales.

Por su parte, la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) mantiene su vigilancia especial sobre tres presas que presentan avisos de nivel rojo en las provincias de Soria, Segovia y León, como consecuencia del incremento del volumen de agua embalsada, mientras que otra de la provincia de Segovia tiene aviso naranja y otra de Salamanca de nivel amarillo.

El Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat ha enviado este viernes por la tarde un mensaje Es-Alert a los móviles para avisar de los fuertes vientos que se esperan este sábado en la Comunidad Valenciana y pedir que se eviten desplazamientos, las actividades en exterior y las llamadas innecesarias a 112.

Mientras que en Aragón, la Agencia Estatal de Meteorología ha ampliado los avisos por vientos de entre 90 y 110 kilómetros por hora emitidos para mañana sábado, con alerta naranja en el Pirineo oscense, las comarcas turolenses del Bajo Aragón y Gúdar y Maestrazgo.EFE