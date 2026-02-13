Tres detenidos y dos investigados por el robo a explotaciones ganaderas de Málaga

Málaga, 13 feb (EFE).- La Guardia Civil de Antequera (Málaga) ha detenido a tres personas e investiga a dos más por su supuesta relación con el robo a explotaciones ganaderas de Málaga, donde presuntamente sustrajeron animales y maquinaria industrial.

A las cinco personas se las investiga por delitos de pertenencia a grupo criminal, blanqueo de capitales, tenencia ilícita de armas y contra la salud pública.

La operación se inició a raíz de ocho robos con fuerza en granjas porcinas de las localidades malagueñas de Campillos y Sierra de Yeguas, según ha informado este viernes la Guardia Civil en un comunicado.

Durante las pesquisas en las explotaciones afectadas, los agentes consiguieron indicios suficientes para determinar que el vehículo utilizado en tales hechos era una furgoneta alquilada en una empresa de Sevilla.

Los agentes tuvieron constancia de que los sospechosos devolvían los vehículos con restos de desinfectante ganadero y un fuerte olor a ganado porcino.

La investigación determinó que el grupo utilizaba una parcela sin escriturar como 'guardería' para ocultar los animales y efectos sustraídos antes de su venta en el mercado negro.

En dos entradas y registros autorizados judicialmente se intervinieron 264 cabezas de porcino y 16 máquinas de uso industrial y ganadero, con un valor total de 36.000 euros.

Asimismo, se aprehendieron 540 dosis de cocaína y 260 de heroína -con un peso de 260 y 65 gramos respectivamente-, una pistola de alarma y señales, un arma prohibida y 108 billetes falsos.

Las diligencias han sido remitidas a los Juzgados de Instancia e Instrucción de Antequera (Málaga) y Marchena (Sevilla). EFE