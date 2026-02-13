Trasladan a Valladolid el España-Suiza por el deterioro del césped en Palencia

Valladolid, 13 feb (EFE).- La Real Federación Española de Rugby (RFER) anunció la tarde de este viernes el cambio de sede del encuentro entre España y Suiza que se iba a disputar este sábado a las 20.00h en Palencia por el deterioro del césped del estadio La Balastera a consecuencia de las últimas borrascas.

Según informó la federación en un comunicado, el encuentro se disputará finalmente en el Campo Pepe Rojo de Valladolid este sábado 14 de febrero a las 16:00 horas.

La federación explicó que la decisión responde a causas de fuerza mayor derivadas de una "inusual y persistente secuencia de inclemencias meteorológicas" que ha afectado al estado del terreno de juego.

Según la RFER, el seguimiento técnico del césped se intensificó desde el pasado lunes, pero, "pese al esfuerzo institucional y los medios desplegados para recuperar la superficie, el campo no reúne las condiciones de seguridad necesarias para la disputa de un test internacional".

La entidad señaló que la medida, adoptada siguiendo las directrices de World Rugby y Rugby Europe, tiene como prioridad "salvaguardar la integridad física de los jugadores y garantizar un drenaje y estabilidad mínimos que el actual estado de La Balastera no puede asegurar".

La RFER agradeció al Ayuntamiento de Palencia y al Palencia Rugby Club el trabajo preparatorio realizado y su comprensión ante la decisión.

Asimismo, reconoció la disposición del Ayuntamiento de Valladolid para acoger el encuentro con carácter urgente.

En cuanto a las entradas, los aficionados que ya dispongan de su pase para La Balastera podrán acceder con el mismo al Pepe Rojo y quienes no puedan desplazarse podrán solicitar el reembolso íntegro a través de los canales de venta utilizados.

Además, se habilitará taquilla en el recinto vallisoletano con un precio único de 10 euros, mientras que los menores de 14 años, inclusive, tendrán acceso gratuito.

La RFER ha lamentado los inconvenientes que el cambio de última hora pueda causar y ha subrayado que la decisión se ha adoptado "exclusivamente en defensa de la integridad de los deportistas y del buen desarrollo de la competición internacional".EFE