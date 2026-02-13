Trabajo firmará el lunes con los sindicatos la subida del 3,1 % del salario mínimo

Madrid, 13 feb (EFE).- La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, firmará el lunes con los secretarios generales de CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, el acuerdo para subir el salario mínimo un 3,1 % en 2026, un evento en el que también se espera la presencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

La firma tendrá lugar en el Ministerio de Trabajo, según confirman a EFE fuentes de este departamento, que aún tiene pendiente la aprobación en Consejo de Ministros del real decreto con la subida, que situará el salario mínimo interprofesional (SMI) en 1.221 euros brutos al mes en 14 pagas.

El incremento del SMI en 37 euros brutos al mes fue rechazado por la patronal CEOE-Cepyme, que se desvinculó del pacto después de que el Ejecutivo no recogiera su petición para poder actualizar con el alza del SMI los contratos suscritos con la Administración Pública.

El Ministerio de Trabajo espera aprobar lo antes posible, previsiblemente antes de que termine el mes de febrero, una subida que tendrá efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2026.

El alza del SMI es potestativa del Gobierno -previa consulta con los agentes sociales- y cada año se establece por real decreto, una norma que no requiere de la convalidación del Congreso. EFE