Tendon sorprende para el aguacero y estrena el liderato

Redacción deportes, 13 feb (EFE).- El suizo Arnaud Tendon (Van Rysel Roubaix), en un final sorprendente y agónico, ha sido el encargado de estrenar su palmarés y el maillot de la 10ª edición del Tour de Provenza al imponerse en la primera etapa disputada entre Marsella y Saint-Victoret, de 163 km, haciendo valer una fuga compartida que prosperó por escasos metros.

La etapa, marcada por la lluvia, tuvo 3 protagonistas que trataron de sorprender con una larga escapada que hizo estéril el esfuerzo del pelotón. Arnaud Tendon, el canadiense Jonas Walton (CIC Pro Cycling Academy) y el italiano Mattia Bais (Polti) desafiaron al aguacero y a la presión de los perseguidores.

El EF Education y el Ineos, del debutante en la temporada Carlos Rodríguez, marcaron la pauta en la persecución para jugar sus bazas por la victoria. Con un exceso de confianza, el pelotón tardó demasiado en echar abajo la escapada. Cedió Walton, pero insistieron sobrados de fe Tendon y Bais.

Ambos entraron en las calles de Saint Victoret con el grupo a un puñado de segundos. Las calles estrechas y el diluvio complicaron la caza, así que en la recta de meta, y por escasos metros, se jugaron la victoria Tendon y Bais, con triunfo para el primero con un tiempo de 4h01:57, a una media de 40,4 km/hora. El ciclista de Bassecourt, de 23 años, estrenó el maillot de líder contra pronóstico.

El pelotón entró a 2 segundos, asumiendo un inicio de carrera sorprendente. Los favoritos llegaron juntos, pendientes de la jornada de montaña de este sábado. Tendon contará con 5 segundos de ventaja sobre Bais y 11 respecto al estadounidense Lamperti (EF Education).

El español Carlos Rodríguez entró en el puesto 40, en espera de jugar sus bazas en la Montaña de Lure, donde los hombres de la general buscarán sus opciones.

Este sábado se disputa la etapa reina y decisiva entre Forcalquier y la Montaña de Lure, de 174.9 km. Tres puertos en el recorrido y final en alto. Para empezar el Col de Buire (3a, 6.6 km al 3.4 por ciento) antes del ecuador. En el kilómetro 115 habrá que subir el mismo puerto anterior, para finalizar en un primera, la Estación de Lure, tras 13,7 km al 6,4. Los favoritos tienen una cita. EFE

