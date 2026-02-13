TAS rechaza recurso deportista ucraniano contra su exclusión por no renunciar a su casco

Madrid, 13 feb (EFE).- El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) rechazó este viernes la reclamación de deportista ucraniano de skeleton Vladyslav Heraskevych contra su exclusión de los Juegos de Milán Cortina 2026 por querer competir con imágenes en su casco de atletas de su país muertos la guerra con Rusia.

El TAS confirmó la decisión de desestimar el recurso de Heraskevych contra la Federación Internacional de Bobsleigh y Skeleton (IBSF) y el Comité Olímpico Internacional (COI) y explicó que aunque el árbitro único que estudió el caso "simpatiza plenamente con la conmemoración del Sr. Heraskevych, se ve obligado a cumplir con las normas establecidas en las Directrices del COI sobre la Expresión de los Atletas".

"El Árbitro Único considera que estas Directrices proporcionan un equilibrio razonable entre el interés de los atletas por expresar sus puntos de vista y el interés de los mismos por recibir una atención exclusiva a su rendimiento deportivo en el terreno de juego", señaló.

EFE

