Siguen ingresados tres de los heridos graves en el episodio de fuerte viento en Cataluña

Barcelona, 13 feb (EFE).- Tres de los heridos de gravedad en el episodio de fuerte viento del pasado jueves siguen ingresados en hospitales catalanes, ha informado el Departamento de Salud de la Generalitat.

Durante la jornada de ayer, nueve personas fueron ingresadas en distintos centros sanitarios de Cataluña, donde la borrasca Nils dejó 86 heridos y las rachas de viento superaron los 100 kilómetros por hora en numerosos puntos.

Según ha informado el Departamento de Salud este viernes, de los nueve ingresados quedan tres aún en hospitales, en estado crítico o grave.

Uno de ellos es un joven voluntario de Protección Civil de 22 años en estado crítico pero estable, que está en el hospital de Bellvitge y que resultó herido por la caída de un árbol en Sant Boi de Llobregat (Barcelona).

Otro de los voluntarios de Protección Civil que sufrió heridas en el mismo accidente y que estaba en el Hospital de Bellvitge ha recibido el alta.

Este pasado jueves ya fueron dados de alta también los otros dos voluntarios de Protección Civil que estaban ingresados, en estado leve, en el Hospital de Sant Boi.

En el Hospital de Vall d'Hebron sigue ingresado un paciente de 68 años en estado grave por fractura de pelvis y fémur, más traumatismo torácico, tras caerle encima una farola en Barcelona.

La otra persona que estaba ingresada en este hospital es la mujer de 46 años que ha muerto esta pasada noche debido a las heridas sufridas al caerle encima el techo de una nave industrial en la que trabajaba.

El tercer ingresado es un operario de la construcción de 56 años que se encuentra grave en el Hospital Josep Trueta de Girona con una pierna en estado catastrófico -lesión severa con riesgo de amputación- tras haberle caído encima una pared en la que estaba trabajando en Sant Pau de Segúries (Girona).

Las dos personas de 54 y 51 años heridas al retirar un árbol en Ribes de Freser (Girona) y que estaban ingresadas en estado menos grave en el Hospital de Olot han recibido el alta. EFE