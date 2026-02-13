Scariolo: "Pasamos una crisis y nos mantuvimos firmes para salir de una mala racha"

Redacción deportes, 13 feb (EFE).- Sergio Scariolo, entrenador del Real Madrid, indicó tras la victoria del equipo en el Stark Arena de Belgrado ante el Partizan por 73-77, que sus jugadores consiguieron pasar una "crisis" y se mantuvieron "firmes" para salir de una "mala racha".

Así lo indicó el italiano en la rueda de prensa posterior al partido, en la que destacó la "muy buena" primera parte y primeros minutos del tercer cuarto, que se vieron algo empañado por los "malos" momentos finales.

"Ganar aquí siempre es muy difícil, cuando juegas de visitante con 20.000 personas hay muchísima presión sobre jugadores, árbitros...Es importante mantener el control de los nervios y saber que pasarás por una crisis, pero hay que tener capacidad para mantenerse firme y salir de la mala racha. Y realmente eso es exactamente lo que hicimos. Jugamos una primera parte muy, muy buena y un gran inicio de tercer cuarto, que tuvo 4-5 minutos bastante malos", analizó.

El de Brescia insistió que antes del bajón de rendimiento en el tercer cuarto, el equipo estaba pasando por su mejor momento al inicio de ese periodo.

Asimismo, destacó el empuje del Partizan, con un gran Isaac Bonga en la faceta reboteadora: "Hay que darle crédito a Partizan porque tuvieron buenos tiros y jugadas y una gran rebelión ofensiva principalmente de Isaac Bonga, quien fue realmente difícil de controlar con su físico, con su gran habilidad para atacar el tablero".

Scariolo habló de "pequeñas diferencias" en detalles que permitieron la victoria fuera de casa, la segunda después de un mes en la Euroliga. En un pequeño dialogo con un periodista en la rueda de prensa, el italiano elogió el rendimiento de su segunda unidad, la cual "anotó y reboteó" más que los titulares, a pesar de haber vuelto a sufrir "altibajos" en el encuentro.

Cuestionado por el reencuentro con Bruno Fernando, pívot angoleño que comenzó la temporada en el Real Madrid, Scariolo negó cualquier problema con él y elogió su actual rendimiento en el Partizan, donde cuenta con más minutos: "No recuerdo ningún problema con Bruno, lo único es que ahora es titular. Tiene mucho tiempo de juego y está demostrando su valor. En nuestro equipo era difícil porque tenía por delante a Edy Tavares. Me alegro por él porque es buen chico y muy trabajador".

El Real Madrid ascendió a la cuarta posición de la clasificación de la Euroliga con un balance de 17 victorias y 11 derrotas. EFE