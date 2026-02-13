San Valentín para todos los gustos: flores, bombones, menús especiales y escapada al rural

Madrid, 13 feb (EFE).- Para muchos ciudadanos los planes gastronómicos y de ocio de este fin de semana estarán marcados por la celebración de San Valentín, una cita con el amor que se adapta a todos los gustos con planes como menús especiales en restaurantes y escapadas al rural, acompañado de los habituales: flores y bombones.

Los corazones y motivos románticos cuelgan desde hace semanas de los techos de muchas tiendas de alimentación, restaurantes y alojamientos que aprovechan el 14 de febrero, Día de los enamorados, para atraer a clientes, mayoritariamente parejas, a sus negocios.

El gusto y el olfato se agudizan en esta fecha con dos regalos que no suelen fallar para los enamorados: las flores y los bombones.

Los floristas prevén vender un volumen medio de 800 tallos por floristería con motivo de la celebración de los enamorados, que representa de media el 10 % de la facturación anual, según la Asociación Española de Floristas (AEFI).

La rosa roja sigue siendo la protagonista de San Valentín con cerca del 70 % de las ventas y variedades como Freedom y Explorer, junto a tulipanes, orquídeas y flores creativas, como las favoritas.

En el lado dulce destacan los bombones, las tartas, galletas, piruletas y gominolas, todos ellos rediseñados para esta fecha con forma de corazón.

El secretario general de la Asociación Española del Dulce (Produlce), Rubén Moreno, no ha dudado en asegurar a Efeagro que San Valentín es una de las "campañas más relevantes" para este sector, en la que empresas y artesanos despliegan "productos premium y ediciones especiales", con el bombón como "producto estrella".

Según los datos de la empresa de estudios de mercado Circana, la semana de San Valentín representó el 44 % del valor de las ventas de bombones en febrero de 2025, un mes en que los españoles destinaron más de 24,4 millones de euros a su compra.

Después de la caja de bombones y el ramo de flores llega la comida y la cena romántica; ahí, la restauración entra en juego en una fecha en la que muchas parejas deciden pasar sus citas en los restaurantes, muchos de ellos con menús especiales.

La patronal Hostelería de España ha confirmado que San Valentín deja un aumento de las cajas en los negocios, aunque este año se notará con menos intensidad debido a que cae en sábado.

Según los datos de la plataforma de reservas en red TheFork (ElTenedor), las mesas reservadas para este 14 de febrero han aumentado el 52 % en comparación con el año pasado, con Madrid, Barcelona y Valencia a la cabeza.

Y del restaurante en la ciudad al alojamiento rural, el sector se encuentra por encima del 40 % de ocupación media nacional para celebrar esta cita, con comunidades como Canarias al 70 %, de acuerdo a los datos de Escapadarural.com.

La recién creada Red Española de Turismo Rural (Redtur) considera esta celebración la antesala de un punto de inflexión para el sector, que es la Semana Santa.

Ya sea con bombones, flores, una cena especial o una escapada al rural, San Valentín sirve como excusa para que muchas empresas de alimentación -supermercados, pastelerías y panaderías- y la restauración aumenten sus cajas por una fecha que cada año gana más adeptos. EFE

(Recursos de archivo en EFEServicios 8022591030, 8021201083)