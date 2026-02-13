Espana agencias

San Pablo Burgos pone a prueba su mejoría ante el potente UCAM antes del parón copero

Burgos, 13 feb (EFE).- El Recoletas San Pablo Burgos afronta este sábado una de las salidas más exigentes del calendario con la visita a la pista del UCAM Murcia, cuarto clasificado, en un duelo que servirá a los castellanos para medir su crecimiento competitivo ante uno de los equipos más sólidos de la liga.

El conjunto burgalés llega reforzado anímicamente pese a su situación clasificatoria, ya que desde finales de diciembre ha logrado tres victorias y sus últimas cuatro derrotas se han decidido en los instantes finales, mostrando una evolución clara en su nivel de juego.

El recuerdo del partido de la primera vuelta (88-110) añade un extra de motivación para un grupo que quiere demostrar que ha cambiado mucho desde entonces.

El entrenador, Porfi Fisac, ha incidido durante la previa en la importancia de competir con máxima intensidad durante todo el encuentro, recordado que en esta competición "cada partido exige ir al cien por cien" e insistido en que la concentración y la fortaleza mental serán factores determinantes para poder pelear por el triunfo ante un rival de primer nivel.

El choque tendrá, además, un componente histórico de igualdad: en el palacio murciano ambos equipos han ganado dos veces cada uno, aunque la última victoria local se remonta a 2018. Sin embargo, los murcianos se presentan como uno de los equipos más físicos y más atléticos del campeonato y se han hecho fuertes como locales, con solo dos derrotas en lo que va de temporada.

Para los castellanos, el partido supone una oportunidad de reivindicarse antes del parón copero y de confirmar que su progresión reciente puede trasladarse también ante rivales de la zona alta.

Fisac no podrá contar con Dani Díez, que sigue en proceso de recuperación de su lesión en la fascia. EFE

