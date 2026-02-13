Espana agencias

Salvamento rescata a 5 náufragos de un velero neerlandés hundido al sur de Gran Canaria

Guardar

Las Palmas de Gran Canaria, 13 feb (EFE).- Un helicóptero de Salvamento Marítimo ha rescatado este viernes en buen estado a los cinco tripulantes de un velero con bandera de Países Bajos que se hundió unos 18 kilómetros al suroeste de Gran Canaria.

Según ha informado a EFE un portavoz de la sociedad estatal, la operación de ayuda a las personas que iban a bordo del velero Vlie, cuatro hombres y una mujer, se puso en marcha al recibirse un mensaje de socorro emitido por su radiobaliza.

En su ayuda se movilizó el helicóptero Helimer 215 y la Salvamar Macondon, con base en el puerto de Arguineguín.

Los náufragos fueron recogidos por el helicóptero de su balsa de supervivencia y evacuados al Hospital Doctor Negrín de Las Palmas de Gran Canaria para observación, aunque parecían encontrarse bien.

Ni el helicóptero ni la Salvamar Macondo, que llegó al lugar después, encontraron restos del velero, que se hundió muy rápido.

Los rescatados han contado que se dirigían desde el puerto de San Miguel, en Tenerife, al de Mogán, en Gran Canaria, cuando sufrieron una vía de agua en condiciones de fuerte viento (55-65 Km/h). EFE

