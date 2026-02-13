Registrado un terremoto de 3,8 grados con epicentro en Cortes de la Frontera (Málaga)

Sevilla, 13 feb (EFE).- El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha registrado este viernes un terremoto de magnitud 3,8 con epicentro en la localidad malagueña de Cortes de la Frontera que ha sido sentido por la población.

Según la información facilitada por el IGN, el seísmo se ha producido a las 21:49 horas con epicentro al suroeste del municipio de Cortes de la Frontera y a una profundidad de cinco kilómetros, con latitud de 36.58 grados norte y una longitud de 5.38 grados oeste.

La Red Sísmica del IGN ha registrado desde el 3 de febrero 107 terremotos de pequeña magnitud (entre 1,2 y 3,6 grados) al suroeste de la provincia de Málaga y sureste de la de Cádiz, entre la Sierra de Grazalema y la costa de Estepona, con profundidades entre 0 y 40 kilómetros, así como en el localidad almeriense de Partaloa.

El terremoto de mayor magnitud registrado hasta el momento, de 3,8 grados, ha sido el de esta noche y el que ocurrió el domingo 8 de febrero al noroeste de Jimera de Líbar y fue sentido con una intensidad máxima observada de III-IV (entre débil y ampliamente observado), sin que consten daños, según el IGN. EFE