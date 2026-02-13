Espana agencias

Ratifican la condena a 29 años de cárcel a la mujer que prostituyó a su hija menor en Monforte (Lugo)

Guardar

La Audiencia Provincial de Lugo ha desestimado este viernes los recursos interpuestos y ha confirmado la sentencia que condenó a 29 años de cárcel a una mujer que prostituyó a su hija menor de edad en Monforte de Lemos, así como a 14 años de prisión al octogenario que mantuvo relaciones sexuales con la menor.

Así lo ha trasladado, a través de un comunicado, la Fundación Amigos de Galicia, que ejerció la acusación popular en este caso.

En el fallo, a la mujer se le impusieron dos penas de 14 años y seis meses de prisión por dos delitos de agresión sexual. "A la progenitora se le imponen las dos penas por prevalimiento, imponiéndose solo la segunda pena al acusado, obligando ambos a la menor a mantener relaciones sexuales a cambio de remuneración", explica la Fundación.

Además, ambos acusados fueron condenados a pagar una indemnización a la menor por responsabilidad civil de 50.000 euros y 40.000 euros respectivamente.

Los hechos se dieron a conocer en 2023, cuando la menor, en aquel entonces de 15 años, denunció que su madre la había obligado a mantener relaciones sexuales con dos octogenarios, situación que se repetía desde que ella contaba con 10 años de edad.

Durante ese tiempo, la procesada, "con ánimo de atacar la indemnidad sexual, guiaba a su hija a un lugar que previamente habían acordado con los dos octogenarios a mantener relaciones sexuales, primero con un hombre fallecido con anterioridad a que se iniciase la tramitación del procedimiento, y con posterioridad al óbito de este último, con el otro procesado y ello con la intención de obtener una ventaja económica".

En el primero de los casos, la mujer acompañaba a su hija a un lugar que acordaba con el hombre y después la lleva al domicilio de éste donde se consumaba en el ilícito.

En el caso del ahora condenado, el octogenario, después de concretar la cita, llevaba a la menor, siempre en presencia de la madre, a un descampado y consumaba la acción en el interior de su vehículo, siempre en la localidad de Monforte de Lemos.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

La Generalitat Valenciana lanza un Es-Alert ante los fuertes vientos de este sábado

Infobae

Ada Colau llama a un frente de izquierdas porque unir fuerzas "no es traicionarse"

Infobae

Salvamento rescata a 5 náufragos de un velero neerlandés hundido al sur de Gran Canaria

Infobae

Carlos Sainz Jr: "Los coches se sienten muy diferentes, va a ser una temporada complicada"

Infobae

La RFEF justifica el modelo de venta de entradas para atender 6.000 peticiones de clubes

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El nuevo embajador de Trump

El nuevo embajador de Trump aterrizará en Madrid con la misión de “revertir el error” de Sánchez de negarse a aumentar el gasto militar

El Ejército del Aire prepara para el combate a uno de sus aviones A400M con el sistema antimisiles ‘InShield’

Castilla y León da el pistoletazo de salida a sus elecciones autonómicas: qué se vota, cuántos escaños hay y quiénes se presentan

Acciona echa un pulso al Gobierno tras parar la mayor obra de Andalucía: un perito y un notario para certificar trabajos “figuren o no en el proyecto”

Las condiciones “tercermundistas” en la que viven los perros de la Guardia Civil en Barajas: humedades, espacio reducido y sin mantenimiento

ECONOMÍA

La justicia obliga a volver

La justicia obliga a volver a repartir una herencia y anula la donación de inmuebles de una madre a su hija por vulnerar las legítimas

Yolanda Díaz y los sindicatos firmarán el lunes la subida del SMI y se espera que el Consejo de Ministros lo apruebe el martes

El Gobierno anuncia nuevos fondos ICO y el PP los tilda de “humo y propaganda” por no haber agotado los 34.000 millones de ‘Next Generation’

Una empresa cambia las fechas de las vacaciones que un empleado ya tenía aprobadas y este decide ausentarse siete días: el despido es procedente

El Gobierno estudia imponer penalizaciones en el IRPF para los caseros que suban el alquiler

DEPORTES

El polémico gol anulado a

El polémico gol anulado a Cubarsí durante el partido de Copa del Rey entre el Atlético de Madrid y el FC Barcelona: seis minutos de revisión del VAR

Así te hemos contado la victoria del Atlético de Madrid ante el FC Barcelona en Copa del Rey

El Atlético de Madrid brilla en el Metropolitano y aplasta al FC Barcelona con una amplia goleada en Copa del Rey

El precoz cambio de Hansi Flick en el minuto 36 con el que intentó frenar la goleada del Atlético de Madrid

La selección española ya conoce a sus primeros rivales en la Nations League: Croacia, Inglaterra y República Checa