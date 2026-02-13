Ratifican la condena a 29 años de cárcel a la mujer que prostituyó a su hija menor en Monforte (Lugo)

La Audiencia Provincial de Lugo ha desestimado este viernes los recursos interpuestos y ha confirmado la sentencia que condenó a 29 años de cárcel a una mujer que prostituyó a su hija menor de edad en Monforte de Lemos, así como a 14 años de prisión al octogenario que mantuvo relaciones sexuales con la menor.

Así lo ha trasladado, a través de un comunicado, la Fundación Amigos de Galicia, que ejerció la acusación popular en este caso.

En el fallo, a la mujer se le impusieron dos penas de 14 años y seis meses de prisión por dos delitos de agresión sexual. "A la progenitora se le imponen las dos penas por prevalimiento, imponiéndose solo la segunda pena al acusado, obligando ambos a la menor a mantener relaciones sexuales a cambio de remuneración", explica la Fundación.

Además, ambos acusados fueron condenados a pagar una indemnización a la menor por responsabilidad civil de 50.000 euros y 40.000 euros respectivamente.

Los hechos se dieron a conocer en 2023, cuando la menor, en aquel entonces de 15 años, denunció que su madre la había obligado a mantener relaciones sexuales con dos octogenarios, situación que se repetía desde que ella contaba con 10 años de edad.

Durante ese tiempo, la procesada, "con ánimo de atacar la indemnidad sexual, guiaba a su hija a un lugar que previamente habían acordado con los dos octogenarios a mantener relaciones sexuales, primero con un hombre fallecido con anterioridad a que se iniciase la tramitación del procedimiento, y con posterioridad al óbito de este último, con el otro procesado y ello con la intención de obtener una ventaja económica".

En el primero de los casos, la mujer acompañaba a su hija a un lugar que acordaba con el hombre y después la lleva al domicilio de éste donde se consumaba en el ilícito.

En el caso del ahora condenado, el octogenario, después de concretar la cita, llevaba a la menor, siempre en presencia de la madre, a un descampado y consumaba la acción en el interior de su vehículo, siempre en la localidad de Monforte de Lemos.