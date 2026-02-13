Raphinha coompleta parte del entrenamiento con el grupo

Sant Joan Despí (Barcelona), 13 feb (EFE).- El atacante del Barcelona Raphael Dias 'Raphinha', ausente por lesión en los últimos tres partidos del equipo, ha completado parte de la sesión de este viernes en el campo de entrenamiento Tito Vilanova de la Ciudad Deportiva Joan Gamper.

Tras perder en la ida de las semifinales de la Copa del Rey (4-0) contra el Atlético de Madrid, los titulares del Barça han llevado a cabo trabajo específico en el gimnasio, mientras que el resto de jugadores disponibles se han ejercitado sobre el césped.

Además de Raphinha, que ultima la recuperación de una sobrecarga en el aductor de la pierna derecha, también han participado en la sesión los jugadores del filial Tommy Marqués y Eder Aller.

En cambio, según las imágenes facilitadas por el club, los lesionados Marcus Rashford, Pedro González 'Pedri', Pablo Páez Gavira 'Gavi' y Andreas Christensen no se ejercitado bajo las órdenes del técnico, Hansi Flick.

El conjunto azulgrana volverá a entrenarse este martes a las 11.00 horas para empezar a preparar el partido de LaLiga EA Sports del próximo lunes en Montilivi contra el Girona. EFE

