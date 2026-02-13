Pugna por alejarse del descenso

Granada/Valladolid, 13 feb (EFE).- El Granada y el Valladolid se enfrentan este sábado en Los Cármenes en un partido al que ambos equipos llegan tras perder en la pasada jornada y necesitados de puntos para alejarse de la zona de descenso.

El Granada afronta el encuentro después del mazazo sufrido la semana anterior en el feudo del Leganés, donde perdió por 1-0 en un mal partido en el que dio un paso atrás tras haber sumado con anterioridad dos victorias seguidas.

La escuadra dirigida por José Rojo ‘Pacheta’ confía en reencontrarse con el triunfo ante los pucelanos para alejarse de una zona de descenso que ahora tiene a dos puntos, y a la que podría volver en caso de no ganar, y acercarse a la zona tranquila de la tabla.

La única baja del Granada para el partido es el centrocampista Sergio Ruiz, sancionado tras ser expulsado en Leganés y, además, lesionado para varias semanas en ese encuentro.

Pacheta cuenta con múltiples alternativas para suplirlo, siendo las más lógicas la primera titularidad del joven Izan González, con lo que mantendría su esquema de los últimos partidos, o la vuelta al once del delantero uruguayo Gonzalo Petit, con lo que el equipo sería más ofensivo de inicio.

Recupera el Granada para el partido al lateral francés Baila Diallo, que será titular tras faltar por sanción al choque ante el Leganés, y al también lateral Álvaro Lemos, que aún no ha debutado al lesionarse poco después de fichar en el mercado invernal.

Trascendente es también para el Valladolid, puesto que una derrota podría incluso costarle el puesto a Luis García Tevenet. En esta situación, y aunque el entrenador andaluz ha asegurado que no le preocupa su futuro, sino ser capaz de conseguir que el equipo muestre su mejor versión en el estadio nuevo Los Cármenes, no será fácil elegir el once titular, y menos tras el último 0-4 sufrido ante el Castellón.

El Valladolid cuenta con las bajas de Ohio, por lesión, e Iván Alejo, por sanción, pero recupera a Juric en el centro del campo. La incógnita es si dará protagonismo a los nuevos fichajes, algunos con experiencia contrastada, como Clerc, para tratar de cambiar la dinámica, o seguirá manteniendo a los habituales.

Lo lógico es que introduzca alguna variación en la línea defensiva, a tenor de los goles en contra que ha acumulado en las últimas citas, dando entrada a Michelin o Clerc, a pesar de que, según Tevenet, no están al mismo ritmo que sus compañeros.

Difícil lo tiene en punta de ataque, ya que los delanteros comparten sequía goleadora, al igual que extremos como Biuk, y no es sencillo tener que elegir entre Latasa, Erlien o Marcos André. Mientras, Peter y Chuki se mantendrían como piezas inamovibles en el esquema blanquivioleta.

- Alineaciones probables

Granada: Luca Zidane; Oscar, Manu Lama, Loic Williams, Diallo; Rubén Alcaraz, Izan, Alemañ; Álex Sola, José Arnaiz y Pascual.

Valadolid: Guilherme; Ramón Martínez o Michelin, Tomeo, David Torres, Hugo San o Clerc; Juric, Meseguer; Peter, Chuki, Biuk o Sanseviero; y Latasa.

Árbitro: Luis Bestard (Comité Balear)

Estadio: Nuevo Los Cármenes.

Hora: 21.00. EFE

