Espana agencias

Ponsarnau, con "un poco de vértigo y mucho orgullo" por sus 500 partidos en la ACB

Guardar

Bilbao, 13 feb (EFE).- Jaume Ponsarnau, entrenador del Surne Bilbao, aseguró sentir "un poco de vértigo" y "mucho orgullo" por los 500 partidos como técnico en la ACB que alcanzará el próximo domingo en el partido que enfrentará al equipo bilbaíno con el Kosner Baskonia en Miribilla.

"Estoy muy agradecido a toda la gente que me ha ayudado a llegar a este número de partidos y con ilusión de que sean muchos más. Pero sabemos que esto es día a día y hay que seguir picando piedra", apuntó el catalán en la rueda de prensa previa al derbi vasco de la vigésima jornada de la Liga Endesa.

Ponsarnau, de 54 años, comenzó su carrera en la élite en la temporada 2007-09 con el Ricoh Manresa tras conseguir el ascenso con equipo catalán, al que dirigió en 202 partidos. Posteriormente pasó por los banquillos del Gipuzkoa Basket (42), Valencia Basket (111), Casademont Zaragoza (23) y, en la actualidad, Surne Bilbao (121).

"Cuando buscas un partido especial te vas a cuando aún tenía pelo", bromeó el técnico, quien, entre los 499 dirigidos hasta ahora, recordó el del 22 de marzo 2009 en el Nou Congost cuando al frente del Ricoh Manresa derrotaron al Barça después de cuatro prórrogas, un partido que ha pasado a la historia como el más largo de la ACB.

Sobre el derbi del domingo Ponsarnau espera un duelo muy diferente al de la primera vuelta, saldado con una abultada victoria baskonista (110-91,) porque los dos equipos han "cambiado mucho" desde ese 23 de noviembre y, en el caso de su rival, "juega mucho mejor ahora".

"Entonces era un equipo que desbordaba y buscaba talento técnico, físico y atlético y ahora tienen algún argumento más colectivo. Pero tienen mucho talento y es muy importante atacarlo. Respetamos mucho su propuesta de juego, que a nosotros nos cuesta, pero intentaremos estar a la altura desde la máxima energía", explicó.

Ponsarnau confirmó que contará una jornada más con las bajas de los lesionados Stefan Lazarevic y Amar Sylla, a quienes no espera en el grupo hasta después de la próxima ventana FIBA, y que espera tener a disposición a Darrun Hilliard, que tuvo un "percance" el miércoles frente al PAOK que "no pareció grave".

"Vamos justos de fuerzas para llegar bien a los partidos. Entrenamos con poco contenido para preservar la salud, pero a los partidos llegamos y llegamos con confianza", apostilló el de Tárrega quien echa en falta también en los entrenamientos a los canteranos que como Bingen Errasti ha tenido que ser operado de una lesión.

"Lo que más nos ha ayudado sin ninguna duda es la confianza que hemos ido adquiriendo al jugar juntos y qué hacer en determinados momentos de partido", apostilló Ponsarnau cuando se le recordó la serie de diez victorias consecutivas, seis en Liga Endesa y cuatro en Copa FIBA Europa, con la que llegan a este derbi vasco. EFE

ibn/jmv/jpd

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

INCIBE llama a proteger privacidad en aplicaciones de citas para evitar fraudes y estafas

Infobae

El cantautor mallorquín Jaume Anglada, Medalla de Oro de Baleares 2026

Infobae

Los temporales hacen desaparecer casi toda la arena de las playas del sur de Menorca

Infobae

Feijóo: Óscar López jamás llegará a la suela del zapato a Javier Lambán, y Sánchez tampoco

Infobae

España cumple 3 meses con sus aves confinadas por gripe aviar, lo que impacta en el huevo

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Ejército del Aire prepara

El Ejército del Aire prepara para el combate a uno de sus aviones A400M con el sistema antimisiles ‘InShield’

Las condiciones “tercermundistas” en la que viven los perros de la Guardia Civil en Barajas: humedades, espacio reducido y sin mantenimiento

Castilla y León da el pistoletazo de salida a sus elecciones autonómicas: qué se vota, cuántos escaños hay y quiénes se presentan

Acciona echa un pulso al Gobierno tras parar la mayor obra de Andalucía: un perito y un notario para certificar trabajos “figuren o no en el proyecto”

Hacienda invierte 198.000 euros en 16 asientos especiales hechos en Suecia para proteger las espaldas de los agentes que persiguen a los narcos a 120 kilómetros por hora

ECONOMÍA

Una empresa cambia las fechas

Una empresa cambia las fechas de las vacaciones que un empleado ya tenía aprobadas y este decide ausentarse siete días: el despido es procedente

El Gobierno estudia imponer penalizaciones en el IRPF para los caseros que suban el alquiler

La siniestralidad laboral deja 735 muertos en accidentes de trabajo en 2025

La afiliación extranjera cae un 1,5% en enero pero el número de trabajadores foráneos se mantiene por encima de los tres millones

El IPC cae hasta el 2,3% en enero y alcanza su nivel más bajo desde junio con la luz y la gasolina a la baja

DEPORTES

El polémico gol anulado a

El polémico gol anulado a Cubarsí durante el partido de Copa del Rey entre el Atlético de Madrid y el FC Barcelona: seis minutos de revisión del VAR

Así te hemos contado la victoria del Atlético de Madrid ante el FC Barcelona en Copa del Rey

El Atlético de Madrid brilla en el Metropolitano y aplasta al FC Barcelona con una amplia goleada en Copa del Rey

El precoz cambio de Hansi Flick en el minuto 36 con el que intentó frenar la goleada del Atlético de Madrid

La selección española ya conoce a sus primeros rivales en la Nations League: Croacia, Inglaterra y República Checa