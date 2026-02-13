Espana agencias

Pinheiro apunta -con el dorsal 1 en el gigante- a la primera medalla para Brasil

Bormio (Italia), 13 feb (EFE).- Lucas Pinheiro tomará la salida con el dorsal 1, este sábado, en el gigante de esquí alpino de los Juegos de Milán Cortina d'Ampezzo, prueba en la que podría ganar la primera medalla olímpica invernal de la historia de Brasil.

Pinheiro, nacido hace 25 años en Oslo y que comenzó compitiendo como Lucas Braathen para Noruega, país para el que logró cinco de sus primeras seis victorias en la Copa del Mundo, anunció de forma sorprendente su retirada del esquí, por desavenencias con la federación del citado país nórdico, en Sölden (Austria) justo antes del arranque de la temporada 2023-24. Y poco después de haber ganado el Globo de Cristal de eslalon.

En marzo de 2024 anunció su intención de competir para Brasil, el país de su madre, y el 27 de octubre de ese año, de nuevo en Sölden, disputó su primera prueba como brasileño, un gigante que acabaría en cuarta posición.

Ni siquiera mes y medio después, el 8 de diciembre, logró el primer podio de Brasil en la Copa del Mundo de esquí alpino al acabar segundo el gigante de Beaver Creek (Estados Unidos).

Esta temporada, en la que es segundo en la general de la Copa del Mundo -que lidera con inmensa holgura Odermatt-, marcó un hito el pasado 16 de noviembre, al lograr la primera victoria brasileña en la competición de la regularidad de esquí alpino al ganar el eslalon de Levi, en Finlandia.

Pinheiro, que en estos Juegos ejerció de abanderado brasileño junto a Nicole Rocha Silveira -competidora de skeleton- será uno de los principales candidatos a evitar que el suizo Marco Odermatt, gran dominador del esquí alpino mundial durante los pasados años, revalide este sábado el título olímpico de gigante; disciplina en la que es segundo en la Copa del Mundo y en la que podría ganar la primera medalla olímpica invernal de la historia para Brasil.

Si no lo lograse este sábado, el simpático esquiador que festeja sus buenos resultados bailando samba en las zonas de meta, tendrá otra oportunidad el próximo lunes, en el eslalon, modalidad en la que también ocupa el segundo puesto en la Copa del Mundo, a un solo punto de su amigo y excompañero de selección Atle Lie McGrath. EFE

