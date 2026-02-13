Passler, readmitida en el Juegos tras demostrarse su involuntariedad en el dopaje

Roma, 13 feb (EFE).- La biatleta italiana Rebecca Passler, que fue suspendida cautelarmente el pasado 2 de febrero por un positivo en letrozol durante un control fuera de competición, fue readmitida este viernes en los Juegos Olímpicos de Milán Cortina 2026 tras demostrarse la involuntariedad en la ingesta de la sustancia prohibida.

"El Tribunal Nacional de Apelaciones de la Organización Nacional Antidopaje (NADO) ha estimado la apelación de Rebecca Passler contra la suspensión provisional tras un resultado positivo en una prueba de letrozol realizada el 26 de enero, al determinar que existía un caso 'fumus boni iuris', es decir, la aparente validez de la ingesta involuntaria o la contaminación involuntaria de la sustancia en cuestión", informó la Federación Italiana de Deportes de Invierno (FISI).

El resultado permite a la atleta participar en los Juegos Olímpicos de Milán Cortina 2026. Passler se reincorporará a sus compañeras de equipo a partir del lunes 16 de febrero, fecha en la que estará a disposición del cuerpo técnico para las siguientes competiciones olímpicas.

"Han sido días muy difíciles. Siempre he creído en mi buena fe. Agradezco a todos los que me han apoyado, desde los abogados que gestionaron mi situación, hasta la Federación Italiana de Deportes de Invierno, pasando por mi familia y amigos. Ahora por fin puedo volver a concentrarme al 100% en el biatlón", expresó Passler.

Por su parte, el presidente de la FISI, Flavio Roda celebró "el resultado de la apelación, que permite a Rebecca regresar al equipo".

La resolución, que permite a Passler competir en biatlón en la última semana de competición, llega dos días después de que la División Ad Hoc del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) para estos Juegos se declarara no competente para retirar esa sanción cautelar. EFE