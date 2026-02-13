Pamesa Teruel se mide el sábado con el CV Guaguas con la exigencia de dar un paso adelante

Teruel, 13 feb (EFE).- La visita del Pamesa Teruel este sábado a las 18.30 horas a la cancha del líder de la Superliga, el CV Guaguas, en partido correspondiente a la decimoséptima jornada del torneo, obliga al conjunto aragonés a ofrecer una versión más consistente si quiere mantenerse en la pelea.

El duelo pone a prueba a un equipo que ha experimentado cambios recientes y que necesita trasladar su mejoría al marcador, tras la derrota de la semana pasada ante el Grupo Herce Soria, pero con el recuerdo de las dos victorias anteriores -sobre el Instercap Asisa Tarragona (jornada 14) y Servigroup Playas de Benidorm (15)-.

El cuadro turolense encara el choque tras una secuencia de tres partidos que ha definido su nuevo punto de partida, un balance que refleja competitividad, aunque también señala aspectos pendientes que han centrado el trabajo semanal.

El técnico del Pamesa Teruel, Maxi Torcello, ha explicado que el equipo ha trabajado en acelerar el ataque cuando la recepción no permite jugar cerca de la red y ha reconocido que en esas situaciones el bloqueo rival ha tenido demasiadas facilidades.

Asimismo, ha insistido en la necesidad de introducir más recursos ofensivos y ha señalado que deben mejorar la organización del bloqueo propio tras el saque y elevar la intensidad defensiva para sostener intercambios largos.

En relación con el último encuentro, Torcello ha admitido que varias rachas de saque del rival marcaron diferencias en momentos decisivos y ha subrayado que el grupo ha mostrado mayor estabilidad emocional y que ya no se descompone con facilidad cuando encaja parciales adversos.

El Guaguas afronta el partido con carga de encuentros por su participación europea y con la Copa del Rey en el horizonte -que comienza el 26 de febrero-, por lo que el entrenador turolense ha indicado que no sabe qué alineación presentará el conjunto canario y que ha preparado el choque contemplando distintos escenarios.

Pamesa viaja con la intención de competir cada set con mayor continuidad y convertir su progresión en un resultado que refuerce su posición en la clasificación, donde ocupa la sexta posición, con 25 puntos, los mismos que el quinto, Conqueridor Valencia.

El Guaguas es el líder sólido de la tabla, con 45 unidades, cuatro más que el conjunto soriano. EFE

