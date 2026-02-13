Espana agencias

Pamesa Teruel se mide el sábado con el CV Guaguas con la exigencia de dar un paso adelante

Guardar

Teruel, 13 feb (EFE).- La visita del Pamesa Teruel este sábado a las 18.30 horas a la cancha del líder de la Superliga, el CV Guaguas, en partido correspondiente a la decimoséptima jornada del torneo, obliga al conjunto aragonés a ofrecer una versión más consistente si quiere mantenerse en la pelea.

El duelo pone a prueba a un equipo que ha experimentado cambios recientes y que necesita trasladar su mejoría al marcador, tras la derrota de la semana pasada ante el Grupo Herce Soria, pero con el recuerdo de las dos victorias anteriores -sobre el Instercap Asisa Tarragona (jornada 14) y Servigroup Playas de Benidorm (15)-.

El cuadro turolense encara el choque tras una secuencia de tres partidos que ha definido su nuevo punto de partida, un balance que refleja competitividad, aunque también señala aspectos pendientes que han centrado el trabajo semanal.

El técnico del Pamesa Teruel, Maxi Torcello, ha explicado que el equipo ha trabajado en acelerar el ataque cuando la recepción no permite jugar cerca de la red y ha reconocido que en esas situaciones el bloqueo rival ha tenido demasiadas facilidades.

Asimismo, ha insistido en la necesidad de introducir más recursos ofensivos y ha señalado que deben mejorar la organización del bloqueo propio tras el saque y elevar la intensidad defensiva para sostener intercambios largos.

En relación con el último encuentro, Torcello ha admitido que varias rachas de saque del rival marcaron diferencias en momentos decisivos y ha subrayado que el grupo ha mostrado mayor estabilidad emocional y que ya no se descompone con facilidad cuando encaja parciales adversos.

El Guaguas afronta el partido con carga de encuentros por su participación europea y con la Copa del Rey en el horizonte -que comienza el 26 de febrero-, por lo que el entrenador turolense ha indicado que no sabe qué alineación presentará el conjunto canario y que ha preparado el choque contemplando distintos escenarios.

Pamesa viaja con la intención de competir cada set con mayor continuidad y convertir su progresión en un resultado que refuerce su posición en la clasificación, donde ocupa la sexta posición, con 25 puntos, los mismos que el quinto, Conqueridor Valencia.

El Guaguas es el líder sólido de la tabla, con 45 unidades, cuatro más que el conjunto soriano. EFE

1012109

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

'Como cabras', la película de animación de Stephen Curry (NBA) sobre deporte y superación

Infobae

Festival de Rahm para situarse líder en Adelaida

Infobae

La Guardia Civil revisará 18.800 armas detonadoras para evitar su transformación en reales

Infobae

Mario Tennis Fever: Super Mario se rodea de amigos en un tenis tan caótico como divertido

Infobae

El 40 % de provincias españolas no dispone de cuidados paliativos pediátricos a domicilio

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Ejército del Aire prepara

El Ejército del Aire prepara para el combate a uno de sus aviones A400M con el sistema antimisiles ‘InShield’

Castilla y León da el pistoletazo de salida a sus elecciones autonómicas: qué se vota, cuántos escaños hay y quiénes se presentan

Acciona echa un pulso al Gobierno tras parar la mayor obra de Andalucía: un perito y un notario para certificar trabajos “figuren o no en el proyecto”

Las condiciones “tercermundistas” en la que viven los perros de la Guardia Civil en Barajas: humedades, espacio reducido y sin mantenimiento

Hacienda invierte 198.000 euros en 16 asientos especiales hechos en Suecia para proteger las espaldas de los agentes que persiguen a los narcos a 120 kilómetros por hora

ECONOMÍA

Sebastián Ramírez, abogado laboralista: “Cuidado,

Sebastián Ramírez, abogado laboralista: “Cuidado, una captura de pantalla puede no servirte en un juicio”

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

El cierre de las nucleares “encarecerá” un 23% el coste de la vida y supondrá la “pérdida” de miles de empleos

Ser madre castiga la carrera profesional de las mujeres: durante la edad reproductiva los hombres llegan a ganar 8.000 euros más

¿Se pueden heredar las criptomonedas? Un abogado responde

DEPORTES

El polémico gol anulado a

El polémico gol anulado a Cubarsí durante el partido de Copa del Rey entre el Atlético de Madrid y el FC Barcelona: seis minutos de revisión del VAR

Así te hemos contado la victoria del Atlético de Madrid ante el FC Barcelona en Copa del Rey

El Atlético de Madrid brilla en el Metropolitano y aplasta al FC Barcelona con una amplia goleada en Copa del Rey

El precoz cambio de Hansi Flick en el minuto 36 con el que intentó frenar la goleada del Atlético de Madrid

La selección española ya conoce a sus primeros rivales en la Nations League: Croacia, Inglaterra y República Checa