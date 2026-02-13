Espana agencias

Pacheta: “El Valladolid es un equipo que es capaz de ganar a cualquiera”

Granada, 13 feb (EFE).- El entrenador del Granada, José Rojo ‘Pacheta’, calificó al Valladolid como “un equipo que es capaz de ganar a cualquiera” y pidió a los suyos “ser estables y consistentes” reconociendo que tienen que “ajustar ciertas cosas” para poder ganar.

Pacheta confirmó que hay “jugadores con molestias”, pero que la única baja para el partido es la de Sergio Ruiz, al que calificó como “un jugador importante” aunque incidió en que intenta no acordarse “de los lesionados”.

El técnico reconoció que no tiene decidido el sustituto en el once inicial del cántabro porque cuenta con “muchas alternativas” y que su elección va a depender de lo que “huela en los entrenamientos”.

Sobre el Valladolid, apuntó que es “un equipo que es capaz de ganar a cualquiera por la plantilla que tiene”, confiando en que los suyos mantengan “la línea de los últimos partidos”, aunque en el pasado en Leganés les faltó “tensión competitiva”.

“Tenemos que seguir en la línea de ser estables y consistentes, aunque hay que ajustar ciertas cosas”, manifestó Pacheta, quien defendió a los suyos por formar “un equipo honesto” aunque “hay partidos que no salen todo lo bien que se desea”.

El técnico espera un ambiente en el estadio “igual que el otro día contra el Racing de Santander” y pidió a los suyos “trasladar energía a la grada” porque van a tener enfrente “un rival importante”.

“El camino es empujar y empujar todos. Si vamos juntos lo conseguiremos, si no vamos juntos no lo conseguiremos”, sentenció.

Sobre el VAR, y como su equipo pudo ser perjudicado en Leganés, Pacheta hizo suya “la frase de un periodista que dijo que el VAR arregla un montón de problemas, pero solo los que quiere” porque “no se puede definir mejor”. EFE

