Espana agencias

Muere una anciana en el incendio de una vivienda en Vilafranca (Mallorca)

Guardar

Palma, 13 feb (EFE).- Una mujer de 80 años ha fallecido esta madrugada en el incendio de una vivienda unifamiliar en la localidad mallorquina de Vilafranca de Bonany.

El incendio, en el que la mujer ha quedado atrapada en el interior de la vivienda, ha ocurrido sobre las 5:10 horas de esta madrugada, ha informado el 061.

Los Bomberos de Mallorca han controlado el incendio y el personal sanitario del 061 ha confirmado el fallecimiento de la mujer de 80 años. EFE

EFE

