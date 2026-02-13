Muere un trabajador en las labores de montaje de las luces de una falla en Burjassot

València, 13 feb (EFE).- Un trabajador ha fallecido en un accidente laboral durante las labores de montaje de la iluminación de una falla en Burjassot (Valencia).

El suceso ha ocurrido este jueves cuando el operario de la empresa de montaje ha sufrido un grave accidente mientras se encontraba colocando la iluminación de la falla María Ros-Santo Tomás de la citada localidad, ha informado la comisión fallera en redes sociales.

Como consecuencia del accidente el trabajador ha fallecido, han señalado las mismas fuentes, que han expresado su "más profundo pésame" por esta muerte.

"Lamentamos profundamente esta irreparable pérdida y trasladamos nuestras más sinceras condolencias a su familia, amistades y compañeros de trabajo en estos momentos tan dolorosos", ha indicado la falla, que ha mostrado todo su "apoyo, solidaridad y respeto". EFE