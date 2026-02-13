Ministerio de Agricultura, Andalucía y sector agrario trabajarán juntos para reparar daños

(Actualiza la EC5369 con más información)

Sevilla, 13 feb (EFE).- El Ministerio de Agricultura, la Junta de Andalucía y las organizaciones agrarias Asaja, UPA, COAG y Cooperativas Agroalimentarias se han comprometido este viernes a trabajar juntos para hacer frente a las consecuencias de las borrascas en el sector primario andaluz y a coordinar las actuaciones que se vayan a adoptar.

Tras mantener en Sevilla una reunión con Asaja, COAG y UPA y Cooperativas, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha considerado muy positivo el resultado del encuentro por la voluntad de colaboración entre las administraciones y el sector agrario y ganadero para afrontar los daños que ha causado el temporal de las últimas semanas en la comunidad andaluza.

El consejero de Agricultura de la Junta de Andalucía, Ramón Fernández-Pacheco, ha valorado la colaboración institucional para buscar soluciones a los daños en la agricultura y ganadería, que todavía no están calculadas porque no se puede entrar en muchas explotaciones a causa de las inundaciones.

En el encuentro se han abordado las actuaciones que se pueden adoptar, entre ellas la flexibilización de los requisitos y plazos de la política agraria comunitaria (PAC), la activación en la Unión Europea de la reserva de crisis agrícola, el arreglo de las infraestructuras y medidas en el ámbito fiscal y financiero.

El ministro ha avanzado que ha prenotificado a la Comisión Europea que se activa la reserva de crisis agrícola por la adversidad climática y posteriormente tendrá que elaborar un expediente con la justificación de los daños que todavía es pronto para calcularlos.

Planas, que ha visitado esta mañana una explotación de cítricos inundada en la localidad sevillana de Villaverde, ha afirmado que ha podido comprobar estos días en los que ha estado en varias explotaciones afectadas por las lluvias en Andalucía que los "daños son muy importantes por cobertura sectorial y territorial", principalmente en Huelva y Cádiz.

Sobre los seguros agrarios ha incidido en la importancia de que se tengan pólizas contratadas y ha avanzado que ha dado instrucciones a Agroseguro para enviar a los peritos con celeridad para evaluar daños y poder pagar las indemnizaciones. También ha apuntado que están reflexionando sobre las excepciones a las franquicias en las pólizas de seguros.

Para abordar la flexibilizaciones en la aplicación de la normativa de la PAC, la próxima semana mantendrá una reunión con las comunidades autónomas, ha indicado Planas, que ha recordado que están pendientes de confirmar la visita del comisario europeo de Agricultura a Andalucía.

En los daños en infraestructuras rurales coordinarán las actuaciones la Junta y el Gobierno y también con los ayuntamientos y las diputaciones provinciales.

Por su parte, el consejero de Agricultura ha resaltado que la situación todavía es complicada en Andalucía y, aunque se trabaja en evaluar los daños, es difícil acceder a muchas parcelas para conocer la magnitud del desastre causada por la borrasca.

Más de 900 técnicos de la Junta están desplegados de la mano de las organizaciones y cooperativas para notificar y cuantificar los efectos destructivos en el sector agrícola y ganadero, ha indicado.

Fernández-Pacheco ha destacado el respaldo de la Junta al sector, ya que "se va a reformular el presupuesto para ponerlo al servicio de la reconstrucción de Andalucía" y ha avanzado que la Junta aplicará la flexibilización máxima en las medidas y plazos de la PAC dentro de sus competencias.

Los dirigentes de ASAJA, COAG, UPA y Cooperativas han aplaudido la colaboración entre las administraciones y la voluntad de diálogo con el sector y le han reclamado celeridad en la aprobación y puesta en marcha de las medidas.EFE

(Foto) (Vídeo)