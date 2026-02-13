Más de 200 profesores piden libertad para Pablo Hasél y lo postulan para el Premio Sájarov

Barcelona, 13 feb (EFE).- Más de 200 catedráticos y profesores de diferentes países han firmado un manifiesto a favor de la puesta en libertad del rapero Pablo Hasél, en el marco de una campaña impulsada por la ANC, que además lo postula como candidato al Premio Internacional Sájarov, que otorga el Parlamento Europeo.

En un acto en la sede del Colegio de Periodistas de Cataluña, el presidente de la ANC, Lluís Llach, ha dado a conocer la iniciativa, acompañado de la portavoz de Laietana 43, Pilar Rebaque, el líder de la agrupación Hasél Campaign Professors, Henry Ettinghausen, y el representante de la Plataforma Antirrepresiva de Ponent y de Barcelona, Adam Camon.

El manifiesto, al que además de las entidades citadas se ha sumado la asociación de escritores Pen Club Catalán, denuncia el encarcelamiento "injusto" del rapero Pau Rivadulla, conocido como Pablo Hasél, y cuestiona "los motivos" de su "polémica" condena.

Hasél, que actualmente cumple condena en la prisión de Lledoners, en Sant Joan de Vilatorrada (Barcelona), fue detenido en febrero de 2021, después de que la Audiencia Nacional ordenara su ingreso en prisión tras haber rechazado suspender la ejecución de una condena de nueve meses por los delitos de enaltecimiento de terrorismo e injurias y calumnias contra la Corona y las instituciones del Estado, y posteriormente fue condenado por otras causas.

La carta abierta impulsada por la ANC y firmada por más de 200 profesores de 95 universidades de 25 países diferentes, reclama la libertad del rapero catalán y su nominación al Premio Sájarov, que a lo largo de los años han recibido personalidades como Nelson Mandela o el exlíder opositor ruso Alexéi Navalni.

La profesora de Matemáticas de la Universidad de Minnesota (EE.UU.) Carme Calderer, la exconsellera de Igualdad y Feminismos Tània Verge, la exlíder de la ANC Elisenda Paluzie, la expresidenta del Parlament Laurà Borràs, el cofundador de Podemos Juan Carlos Monedero o la profesora de Humanidades de la Universidad Pompeu Fabra Glòria Farrés figuran entre los firmantes del manifiesto.

Lluís Llach ha denunciado que Hasél está encarcelado "porque es un antisistema" y ha advertido de que "un país sin libertades no puede pretender tener ciudadanos libres".

"En plena dictadura, nunca sufrimos una represión como la que sufre Hasél, no se atrevieron", ha sentenciado el presidente de la ANC, según el cual Hasél "dijo todo lo que los medios no se atrevían a contar".

Tras la recogida de firmas, ahora las entidades que apoyan el manifiesto buscan sumar más organizaciones a la campaña en favor del rapero. EFE