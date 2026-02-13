Marcelino: "Los partidos del Getafe son tremendamente ajustados"

Vila-real (Castellón), 13 feb (EFE).- El entrenador del Villarreal, Marcelino García Toral, señaló en rueda de prensa que los partidos del Getafe, rival al que visita este sábado, siempre son ajustados, sobre todo en casa, donde recibe pocos goles.

"Jugamos contra un rival difícil, complicado, que encaja pocos goles. Solo la Real le metió dos goles en ese campo. Te permite poco, está encima, tiene un juego directo que te incomoda. Tiene un estilo de juego muy definido y que pone en serias dificultades a los rivales. Además, ahora ha incorporado a dos futbolistas que están dando un buen rendimiento. El partido va a ser muy difícil. Lo sabemos, lo afrontamos y vamos con ilusión de ganar", sentenció.

Marcelino aseveró que el contraataque es "un arma importante", pero admitió que contra el Getafe es "difícil porque juega a un fútbol más directo. Es un equipo que permite poco. No ha sumado muchos puntos, pero sus resultados son tremendamente ajustados. Cada partido es una historia diferente. Sabemos que el equipo tiene un estilo definido y que tenemos buenos jugadores, pero luego está el acierto y la contundencia. Es importante tener el equilibrio y el control del partido".

El técnico puso en valor la temporada de su equipo en la competición liguera al señalar que "es extraordinaria y difícil de igualar. Tiene mucho mérito lo que está haciendo esta plantilla. No tenemos que fijarnos en lo que hacen los demás, sino en lo que hacemos nosotros", indicó.

"La temporada siempre está movida por altibajos. Nos acercamos al último tercio de competición. No importa qué hagan los otros equipos, sino el rival al que nos enfrentamos y qué hagamos nosotros", insistió.

Uno de los factores a mejorar por el Villarreal en los últimos partidos es el de reducir los goles recibidos reconoció el entrenador asturiano.

"Tuvimos un mes de diciembre y enero donde encajamos excesivamente, pero el rival nos llega muy poco. Siempre que el rival lleva poco, eso se puede mejorar. Tenemos que mejorarlo desde la consistencia defensiva que tenemos. Ojalá seamos capaces de mejorar en ese punto de eficacia. Va a llegar, porque no concedemos mucho. En esta última fase hemos encajado varios goles de rebote, pero eso no se eterniza. Intentaremos mejorar", subrayó.

Preguntado por el gran rendimiento que está teniendo el joven Alberto Moleiro, uno de los fichajes de esta temporada, comentó: "Es mérito suyo. Se adaptó muy bien al equipo. Es un futbolista que está viendo ese espacio, con buen 'timing' en la llegada. Juega en el pasillo interior en ataque, que le viene bien a sus condiciones. Es un chico súper generoso. El mérito es suyo y del equipo, de los compañeros, que le complementan".

Marcelino cumplirá ante el Getafe 200 partidos como entrenador en el Villarreal, en un carrera profesional como técnico en la que ya ha superado los 500 partidos oficiales. "Son una barbaridad. Lo primero que me viene a la cabeza es que soy muy mayor. Estamos orgullosos tanto yo como mi cuerpo técnico de la trayectoria", recalcó.

"Cuando empecé a entrenar a unos chavales jóvenes, en barro, y, años después, tenemos esta trayectoria, ahí hubiera dicho que imposible. Unas veces hemos elegido mejor que otras, pero es un cuerpo técnico al que admiro. Con dos personas llevo más de 20 años juntos. Y luego he tenido plantillas extraordinarias. Lo que hace bueno a los entrenadores son los jugadores. Cuando es un periodo tan largo, la suerte no es permanente, pero en el mundo del fútbol, para un entrenador, es un factor", comentó.

Respecto al estado de su renovación -concluye contrato el próximo 30 de junio- apuntó que "ya llegará el momento adecuado para ver el futuro, lo que es mejor para el Villarreal y para todas las partes". "Ahora lo importante es centrarnos en el juego. Llevamos una temporada extraordinaria y estamos ante un reto que sería la primera vez en la historia que se consigue, y ahora no podemos distraernos, debemos centrarnos en lograr el máximo rendimiento. Nos quedan 16 esfuerzos y hay que centrarnos en sumar puntos", concluyó. EFE

