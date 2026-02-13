Luis Vázquez amenaza al Villarreal

Getafe (Madrid)/Villareal (Castellón), 13 feb (EFE).- El Villarreal, recuperado por su victoria frente al Espanyol la pasada jornada, visitará uno de los estadios más incómodos de la Liga, el del Getafe, donde el delantero argentino Luis Vázquez será la principal amenaza para el cuadro dirigido por Marcelino García Toral.

El Getafe ha ganado mucho con sus cinco fichajes en el mercado de invierno. Sebastián Boselli, Veljko Birmancevic, Zaid Romero, Martín Satriano y Luis Vázquez han reforzado muy bien a un equipo que necesitaba de forma urgente caras nuevas para dar impulso a una plantilla escasa y deprimida por los malos resultados.

Y es Luis Vázquez, con permiso de la solidez defensiva que ha traído bajo el brazo Zaid Romero, el jugador que más ha rendido bajo el paraguas de Bordalás. El delantero cedido por el Anderlecht suma dos tantos en los tres partidos que ha disputado y, uno de ellos, la pasada jornada en Vitoria frente al Alavés, fue clave para que el Getafe ganara en Mendizorroza (0-2).

La escasez alarmante de goles que tenía el conjunto azulón parece que poco a poco empieza a ser un mal sueño y con Luis Vázquez en la punta de ataque, el Villarreal deberá tener cuidado si no quiere sufrir más de un susto procedente de la efectividad del argentino.

Gracias a su aportación arriba y al buen trabajo del resto de sus compañeros, el Getafe ha podido disfrutar de una semana tranquila. Los hombres de Bordalás cortaron en Mendizorroza una racha de ocho encuentros sin conocer la victoria y ahora pueden afrontar el partido ante el Villarreal con más seguridad en sí mismos.

No podrán jugar los lesionados Borja Mayoral, Davinchi y Mario Martín. Los dos primeros se encuentran en la última fase de su recuperación y el tercero estará casi un mes de baja por un esguince de tobillo de grado dos.

Su sustituto natural en el centro del campo sería Javi Muñoz, aunque Bordalás podría cambiar su dibujo táctico y pasar de un 5-3-2 a un 4-4-2 y podría jugar con otras opciones dentro de un once continuista tras una victoria más que deseada.

Mientras, el Villarreal llega a Getafe tras haber recuperado el camino de la victoria, ya que los tres puntos sumados ante el Espanyol el pasado lunes, acabaron con una racha de tres partidos de liga sin ganar.

Esa victoria era muy necesaria para los de Marcelino García Toral, que venían de no dar el nivel en la Liga de Campeones y que habían trasladado sus malos resultados al campeonato liguero.

El Villarreal sigue vivo en su objetivo de acabar entre los cuatro primeros y para ello afronta un calendario de tres partidos en una semana, ya que juegan el próximo miércoles en Valencia el partido aplazado ante el Levante.

Marcelino, que cumplirá 200 partidos como entrenador del Villarreal ante el Getafe, afronta el encuentro con las habituales bajas de Juan Foyth, Logan Costa y Willy Kambwala, a los que esta semana se siguen sumando Gerard Moreno, Thomas Partey y Alfon González.

Serán duda hasta última Sergi Cardona y Alberto Moleiro, aquejados de un proceso gripal, mientras que la buena noticia es la recuperación de Alfonso Pedraza, que regresa al equipo tras sanción.

-- Alineaciones probables:

Getafe: Soria; Kiko Femenía, Djené, Duarte, Romero, Juan Iglesias; Javi Muñoz, Milla, Arambarri; Satriano y Luis Vázquez.

Villarreal: Luiz Júnior; Mouriño, Rafa Marín, Renato Veiga, Pedraza; Comesaña, Pape Gueye, Buchanan, Alberto Moleiro o Parejo; Nicolas Pepe y Mikautadze.

Árbitro: Miguel Sesma (Comité Riojano)

Estadio: Coliseum.

Hora: 14:15 EFE

