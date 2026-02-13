Espana agencias

Luis García siente el respaldo del club y está convencido de ganar el domingo al Mirandés

Las Palmas de Gran Canaria, 13 feb (EFE).- El entrenador de la UD Las Palmas, Luis García, ha asegurado este viernes que siente desde el primer día el respaldo del club, incluso ahora que el equipo amarillo atraviesa por la peor racha de resultados de toda la temporada, y está convencido de acabar con ella el próximo domingo en el estadio Anduva ante el CD Mirandés, colista de LaLiga Hypermotion.

El técnico asturiano ha dicho en conferencia de prensa que no ha sido necesario ningún mensaje de apoyo desde la entidad, tras cinco partidos consecutivos sin ganar, y se siente "feliz" y "convencido" de la idea de juego que ha implantado.

Para reforzar su mensaje, ha afirmado que del último empate en casa frente al Burgos (0-0) han salido "reforzados", hasta el punto de asegurar que ha sido "el mejor partido" que ha dirigido a la Unión Deportiva desde su llegada al banquillo insular.

"Si lo jugamos diez veces más, ganamos nueve; y al final hasta lo pudimos perder si se pita penalti en la última jugada", ha destacado.

Luis García cree que sería "un gran error" mirar la clasificación y ver que el Mirandés la cierra en solitario, con 20 puntos -a ocho de distancia de los puestos de permanencia-, y ha destacado del cuadro jabato que es "intenso" y tiene su fortaleza "en los centros laterales y a balón parado", con "muchas situaciones de duelo", armas que deberán "defender lo mejor posible" si quieren ganar en ese escenario, donde nunca antes lo ha hecho el conjunto grancanario.

"Esperamos un partido competido, de la categoría, ellos vuelven a jugar por tercera vez en su casa, donde se encuentran cómodos, y donde han conseguido un empate y una victoria", ha recordado tras la vuelta del equipo rojillo a Anduva, después de jugar la anterior parte de la temporada en Vitoria por las obras de construcción de una nueva tribuna en su estadio.

Por otra parte, se ha referido a las palabras de Jonathan Viera el día anterior, en las que aseguraba que había que "cuidar" al entrenador, y ha destacado que el capitán enviase ese mensaje de unidad en un momento de crisis.

"Dio una 'Máster Class' de liderazgo, de capitán, un ejemplo para todos, y para mí es un orgullo que uno de los mejores jugadores de la historia de la UD Las Palmas haya tenido esas palabras hacia mí, estoy muy agradecido", ha subrayado. EFE

rg/mrgz/jpd

