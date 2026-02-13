Espana agencias

Los vecinos del edificio en riesgo de colapso de Caspe (Zaragoza) se niegan al desalojo

Zaragoza, 13 feb (EFE).- Los cerca de 60 vecinos que habitan en el edificio de Caspe (Zaragoza) que este jueves se desalojó por riesgo de colapso han decidido permanecer en sus pisos bajo su responsabilidad y han declinado abandonar el bloque de viviendas.

Según ha informado el Gobierno de Aragón en una nota de prensa, el Ejecutivo autonómico activó el jueves el Plan Territorial de Protección Civil en Aragón (Platear) para coordinar el desalojo preventivo del edificio, ubicado en el número 8 de la calle Paseo Nuevo.

No obstante, sus residentes, personas de varias nacionalidades, incluidas familias con una veintena de menores de edad a su cargo, han decidido permanecer en sus pisos bajo su responsabilidad.

Ante la negativa de los residentes a evacuar el bloque de viviendas, se ha trasladado el caso a las autoridades judiciales y está a la espera de una resolución del juzgado competente.

Mientras, tanto, continúa la coordinación de esfuerzos con los servicios de emergencia para garantizar la seguridad del inmueble en la medida de lo posible.

El consejero autonómico de Hacienda, Interior y Administración Pública en funciones, Roberto Bermúdez de Castro, se trasladó a Caspe a última hora de este jueves.

La decisión de desalojo preventivo se tomó ayer, después de que un informe técnico emitido el miércoles por el arquitecto municipal advirtiera del peligro estructural en el edificio.

La alcaldesa de Caspe, Ana María Jarque, firmó por la mañana del jueves el decreto que ordena el desalojo para garantizar la seguridad.

En la tarde de ese mismo día se movilizaron agentes de la Policía Local de Caspe y de la Guardia Civil, así como la agrupación de voluntarios de protección civil de la Comarca Bajo Aragón-Caspe y de Cruz Roja.

Estaba previsto el traslado de los vecinos del inmueble afectado al pabellón municipal 3 de la localidad zaragozana, si bien, al haber decidido permanecer en sus domicilios, este realojo temporal no ha llegado a realizarse. EFE

EFE

