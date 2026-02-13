Espana agencias

Los Gallos reparan su F50 Victoria y podrán competir en Auckland este fin de semana

Redacción deportes, 13 feb (EFE).- El equipo español de Los Gallos estará en la línea de salida del ITM New Zealand Sail Grand Prix, en Auckland, este fin de semana después de culminar la reparación de su barco F50 Victoria tras un mes de incertidumbre.

Así lo confirmó en un comunicado del equipo Florian Trittel, wing trimmer del equipo, de manera que Los Gallos Spain SailGP Team podrá volver a la competición un mes después del incidente que les impidió comenzar la temporada.

Será el segundo evento del campeonato, de nuevo en aguas oceánicas, donde las condiciones para competir serán muy exigentes, con previsión de fuerte viento e incluso lluvias.

Viento variable, presión constante y una flota cada vez más competitiva exigirán el máximo al equipo pilotado por el campeón olímpico Diego Botín.

"En Perth no solo perdimos la oportunidad de sumar puntos en el campeonato, también la de obtener nuevos aprendizajes a bordo del F50. Ahora tenemos que mirar hacia delante y empezar a construir nuestra posición en la tabla desde este fin de semana", señaló el cántabro.

El equipo español tiene la obligación de comenzar a sumar puntos en la clasificación y recortar distancias con la Gran Bretaña de Dylan Fletcher, principales favoritos al título; la Australia de Tom Slingsby o la Francia de Quentin de Delapierre. EFE

