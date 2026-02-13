Los accidentes laborales dejan 735 muertes en 2025, 61 menos que en 2024

Madrid, 13 feb (EFE).- Los accidentes laborales dejaron 735 fallecidos en 2025, 61 menos o un descenso del 7,7 % frente a 2024, según los datos de siniestralidad laboral avanzados este viernes por el Ministerio de Trabajo.
De estas muertes en el trabajo, 584 fueron en la jornada laboral, 62 menos que un año antes, y 151 "in itinere", es decir en desplazamientos al lugar de trabajo, uno más que en 2024.
La principal causa fueron infartos, derrames cerebrales y otras causas estrictamente naturales, con 251 muertos, 15 menos que en 2024. EFE
(Recursos de archivo en EFEServicios 8023183509) (Infografía)
