Espana agencias

Las navieras suspenden también las primeras rotaciones del sábado entre Ceuta y Algeciras

Ceuta, 13 feb (EFE).- Las compañías navieras que operan en la ruta marítima entre los puertos de Ceuta y Algeciras (Cádiz) han anunciado la suspensión este sábado de las primeras comunicaciones entre ambas orillas al persistir el temporal.

Según han informado a EFE fuentes de la Autoridad Portuaria de Ceuta, la naviera Balearia ha notificado que el buque de alta velocidad 'Jaume III' cancela la salida desde Algeciras a las 07,00 horas y desde Ceuta a las 08,30 horas.

Por su parte, la empresa Armas Trasmediterránea también ha anunciado que el buque rápido 'Villa de Agaete' no navegará por la mañana, a pesar de tener previsto el primer enlace desde Algeciras a las 07,50 horas.

Asimismo, la naviera DFDS ha indicado este viernes que suspende, hasta nuevo aviso, las salidas de su buque de alta velocidad 'Ceuta Jet', sin haber concretado si se podrá reanudar este sábado.

Las condiciones meteorológicas continuarán mañana siendo complicadas en el Estrecho, donde hoy soplan vientos de componente oeste de poniente de unos 50 kilómetros por hora con rachas de 74 kilómetros por hora, y mañana se esperan vientos de entre 48 y 51 kilómetros por hora con rachas de entre 73 y 78 kilómetros por hora.

El tiempo empezará a mejorar a partir del mediodía, por lo que las comunicaciones marítimas se podrían reanudar con los barcos rápidos.

La naviera Balearia sí mantiene en servicio el ferry convencional 'Passió per Formentera', el cual tiene previstas cuatro salidas desde cada puerto. EFE

