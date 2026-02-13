Espana agencias

Las lluvias irán remitiendo y las temperaturas serán más normales en las próximas semanas

Madrid, 13 feb (EFE).- Las precipitaciones irán reduciéndose desde el lunes de la próxima semana, salvo en el norte peninsular, con temperaturas más acordes para esta época del año, según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

En su cuenta X, la Aemet informa de que durante la semana del 16 al 22 de febrero habrá un cambio del patrón atmosférico dominante con respecto a las semanas previas.

Así, las borrascas circularán por latitudes más altas, de manera que en buena parte del sur y este de la Península, así como en los archipiélagos, las precipitaciones serán en general escasas, menos abundantes de lo normal para esta época del año.

Por el contrario, en Galicia, comunidades cantábricas y Pirineos, las lluvias serán más abundantes de lo habitual.

Las temperaturas, en la mayor parte de la Península y Baleares, serán superiores al promedio normal de estas fechas. La excepción será el suroeste y las islas Canarias orientales, de acuerdo con la Aemet.

Para la semana del 23 de febrero al 1 de marzo, la incertidumbre aumenta notablemente, como es habitual en este tipo de predicciones, asegura la agencia. Sin embargo, con la información actualmente disponible lo más probable es que las temperaturas se encuentren, en general, en torno a los valores propios de la época.

Las precipitaciones serán escasas en la mayor parte del territorio, salvo en el tercio norte y en puntos del área mediterránea y Baleares, donde podrían registrarse lluvias.

No obstante, conforme a Aemet, este pronóstico podría variar considerablemente en futuras actualizaciones.

La incertidumbre es muy elevada para la primera semana de marzo. Pero acorde con los datos, las temperaturas podrían corresponder a sus valores normales para la época, mientras que no hay una tendencia clara en cuanto a precipitaciones en la mayor parte del país. EFE

