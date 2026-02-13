Espana agencias

La pivote argentina María Ángeles Uriarte ficha por Costa del Sol hasta final de temporada

Málaga, 13 feb (EFE).- La pivote argentina María Ángeles Uriarte, procedente del Fibritel Balonmano Vilafranca, es el nuevo refuerzo del Costa del Sol Málaga hasta el final de la temporada, informó este viernes el club andaluz.

Uriarte tiene 34 años, mide 1,70 metros, es internacional con su país y llega al conjunto malagueño para ofrecer más recursos en la posición de pivote tras las lesiones de Rita Campos y Bárbara Vela.

La pivote ya está inscrita en la Liga Guerreras Iberdrola y en la EHF Copa de Europa y podría debutar este sábado ante el Rocasa Gran Canaria en partido de la competición española en el pabellón José Luis Pérez Canca de Málaga.

María Ángeles Uriarte tiene una amplia trayectoria en la División de Honor, donde ha pertenecido al CBM Morvedre y al Replasa Beti-Onak en temporadas anteriores, aunque también militó en el Vino Doña Berenguela BM Bolaños, en Segunda.

La pivote dijo en declaraciones facilitadas por el club que está "ilusionada, con ganas y mentalizada en disfrutar al máximo". "Quiero intentar aportar garra, pasión, no dar nada por perdido y la alegría que me acompaña desde siempre”, apuntó.

Uriarte coincidirá en el club malagueño con sus compatriotas Rocío Campigli y Martina Romero. EFE

