La Guardia Civil investiga el arrollamiento de un turismo por un tren Alvia en Talavera

Toledo, 13 feb (EFE).- El subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Toledo investiga lo sucedido este jueves cuando un conductor de 50 años murió tras ser arrollado su vehículo por un tren Alvia en Talavera de la Reina, en un paso a nivel con señalización.

En un comunicado, la Guardia Civil ha precisado que el paso a nivel en el que ocurrió el accidente, a las 20:11 horas de este jueves, contaba con señalización vertical con limitación de velocidad a 30 kilómetros, señalización de STOP e iluminación con sensores de movimiento.

El accidente ocurrió cuando un tren Alvia que cubría la línea Madrid–Extremadura colisionó con un turismo que se encontraba en un paso a nivel a unos dos kilómetros del casco urbano de Talavera de la Reina, cuyo conductor, de 50 años, falleció en el acto.

Los pasajeros del tren, 206 según el servicio de emergencias 112, fueron evacuados y trasladados para continuar su trayecto en autobús.

El accidente provocó la interrupción de la línea entre Talavera de la Reina y Calera-Chozas, que se restableció por completo de madrugada. EFE

