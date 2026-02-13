Espana agencias

La Guardia Civil investiga el arrollamiento de un turismo por un tren Alvia en Talavera

Guardar

Toledo, 13 feb (EFE).- El subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Toledo investiga lo sucedido este jueves cuando un conductor de 50 años murió tras ser arrollado su vehículo por un tren Alvia en Talavera de la Reina, en un paso a nivel con señalización.

 En un comunicado, la Guardia Civil ha precisado que el paso a nivel en el que ocurrió el accidente, a las 20:11 horas de este jueves, contaba con señalización vertical con limitación de velocidad a 30 kilómetros, señalización de STOP e iluminación con sensores de movimiento.

El accidente ocurrió cuando un tren Alvia que cubría la línea Madrid–Extremadura colisionó con un turismo que se encontraba en un paso a nivel a unos dos kilómetros del casco urbano de Talavera de la Reina, cuyo conductor, de 50 años, falleció en el acto.

Los pasajeros del tren, 206 según el servicio de emergencias 112, fueron evacuados y trasladados para continuar su trayecto en autobús.

El accidente provocó la interrupción de la línea entre Talavera de la Reina y Calera-Chozas, que se restableció por completo de madrugada. EFE

agd-lsy/jdm

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Nuevo temporal de nieve, viento y lluvia hasta mañana; el domingo se impone el anticiclón

Infobae

Pimec reclama que los permisos laborales por meteorología adversa no sean remunerados

Infobae

Tres detenidos y dos investigados por el robo a explotaciones ganaderas de Málaga

Infobae

La Justicia acuerda indemnizar con 16.000 euros la pérdida de restos óseos en Logroño

Infobae

Cae una banda de apoyo logístico al narcotráfico en el sur peninsular con 44 detenidos

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Ejército del Aire prepara

El Ejército del Aire prepara para el combate a uno de sus aviones A400M con el sistema antimisiles ‘InShield’

Castilla y León da el pistoletazo de salida a sus elecciones autonómicas: qué se vota, cuántos escaños hay y quiénes se presentan

Acciona echa un pulso al Gobierno tras parar la mayor obra de Andalucía: un perito y un notario para certificar trabajos “figuren o no en el proyecto”

Las condiciones “tercermundistas” en la que viven los perros de la Guardia Civil en Barajas: humedades, espacio reducido y sin mantenimiento

Hacienda invierte 198.000 euros en 16 asientos especiales hechos en Suecia para proteger las espaldas de los agentes que persiguen a los narcos a 120 kilómetros por hora

ECONOMÍA

La siniestralidad laboral deja 735

La siniestralidad laboral deja 735 muertos en accidentes de trabajo en 2025

La afiliación extranjera cae un 1,5% en enero pero el número de trabajadores foráneos se mantiene por encima de los tres millones

El IPC cae hasta el 2,3% en enero y alcanza su nivel más bajo desde junio con la luz y la gasolina a la baja

Sebastián Ramírez, abogado laboralista: “Cuidado, una captura de pantalla puede no servirte en un juicio”

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

DEPORTES

El polémico gol anulado a

El polémico gol anulado a Cubarsí durante el partido de Copa del Rey entre el Atlético de Madrid y el FC Barcelona: seis minutos de revisión del VAR

Así te hemos contado la victoria del Atlético de Madrid ante el FC Barcelona en Copa del Rey

El Atlético de Madrid brilla en el Metropolitano y aplasta al FC Barcelona con una amplia goleada en Copa del Rey

El precoz cambio de Hansi Flick en el minuto 36 con el que intentó frenar la goleada del Atlético de Madrid

La selección española ya conoce a sus primeros rivales en la Nations League: Croacia, Inglaterra y República Checa