Espana agencias

La Generalitat Valenciana lanza un Es-Alert ante los fuertes vientos de este sábado

Guardar

Valencia, 13 feb (EFE).- La Generalitat ha enviado este viernes por la tarde un mensaje Es-Alert a los móviles para avisar de los fuertes vientos que se esperan este sábado en la Comunidad Valenciana y pedir que se eviten desplazamientos, las actividades en exterior y las llamadas innecesarias a 112.

La alerta de protección civil recibida a las 18:06 horas pide también seguir las indicaciones de las autoridades y que, en caso de emergencia, se llame al 112.

Esta sábado se va a activar la alerta roja en la provincia de Castellón por rachas de viento huracanadas que pueden superar los 140 kilómetros por hora, y la alerta naranja en las provincias de Valencia y Alicante por rachas que pueden rebasar los 100 km/h. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

La Comunidad Valenciana se prepara para una alerta roja y naranja por vientos huracanados

Infobae

Los pantanos de Ceuta superan el 90 por ciento de su capacidad tras las intensas lluvias

Infobae

Granada conmemora el centenario de la histórica conferencia de Lorca sobre Góngora

Infobae

Colau celebra el mensaje de Rufián y llama a la unidad, incluida Podemos: "Hay que superar egos y rencillas del pasado"

Colau celebra el mensaje de

El checo Jilek, campeón olímpico en 10.000 metros de patinaje de velocidad

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Ejército del Aire prepara

El Ejército del Aire prepara para el combate a uno de sus aviones A400M con el sistema antimisiles ‘InShield’

Castilla y León da el pistoletazo de salida a sus elecciones autonómicas: qué se vota, cuántos escaños hay y quiénes se presentan

Acciona echa un pulso al Gobierno tras parar la mayor obra de Andalucía: un perito y un notario para certificar trabajos “figuren o no en el proyecto”

Las condiciones “tercermundistas” en la que viven los perros de la Guardia Civil en Barajas: humedades, espacio reducido y sin mantenimiento

Un hospital del Grupo Quirón recibe una multa de 1,2 millones de euros por perder el CD de un paciente que aportó resonancias hechas en otros centros

ECONOMÍA

La justicia obliga a volver

La justicia obliga a volver a repartir una herencia y anula la donación de inmuebles de una madre a su hija por vulnerar las legítimas

Yolanda Díaz y los sindicatos firmarán el lunes la subida del SMI y se espera que el Consejo de Ministros lo apruebe el martes

El Gobierno anuncia nuevos fondos ICO y el PP los tilda de “humo y propaganda” por no haber agotado los 34.000 millones de ‘Next Generation’

Una empresa cambia las fechas de las vacaciones que un empleado ya tenía aprobadas y este decide ausentarse siete días: el despido es procedente

El Gobierno estudia imponer penalizaciones en el IRPF para los caseros que suban el alquiler

DEPORTES

El polémico gol anulado a

El polémico gol anulado a Cubarsí durante el partido de Copa del Rey entre el Atlético de Madrid y el FC Barcelona: seis minutos de revisión del VAR

Así te hemos contado la victoria del Atlético de Madrid ante el FC Barcelona en Copa del Rey

El Atlético de Madrid brilla en el Metropolitano y aplasta al FC Barcelona con una amplia goleada en Copa del Rey

El precoz cambio de Hansi Flick en el minuto 36 con el que intentó frenar la goleada del Atlético de Madrid

La selección española ya conoce a sus primeros rivales en la Nations League: Croacia, Inglaterra y República Checa