La Generalitat Valenciana lanza un Es-Alert ante los fuertes vientos de este sábado

Valencia, 13 feb (EFE).- La Generalitat ha enviado este viernes por la tarde un mensaje Es-Alert a los móviles para avisar de los fuertes vientos que se esperan este sábado en la Comunidad Valenciana y pedir que se eviten desplazamientos, las actividades en exterior y las llamadas innecesarias a 112.
La alerta de protección civil recibida a las 18:06 horas pide también seguir las indicaciones de las autoridades y que, en caso de emergencia, se llame al 112.
Esta sábado se va a activar la alerta roja en la provincia de Castellón por rachas de viento huracanadas que pueden superar los 140 kilómetros por hora, y la alerta naranja en las provincias de Valencia y Alicante por rachas que pueden rebasar los 100 km/h. EFE
