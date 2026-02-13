Espana agencias

La EFC aprueba por unanimidad la readmisión del Barça como miembro de la organización

Barcelona, 13 feb (EFE).- El Barcelona ha recibido comunicación oficial de la 'European Football Clubs' (EFC) que confirma su readmisión como miembro ordinario de la organización, tras la decisión de la entidad azulgrana de poner fin a su relación con la Superliga.

Según informó el Barça, el Consejo de Administración de la EFC aprobó "por unanimidad" su reincorporación después de que fuera su propio presidente, el máximo dirigente del PSG, Nasser Al-Khelaïfi, quien presentara personalmente la solicitud de adhesión del club catalán al Consejo en la reunión celebrada este viernes.

"La EFC ha expresado su satisfacción y su honor por dar de nuevo la bienvenida al FC Barcelona como miembro ordinario y ha manifestado su voluntad de trabajar estrechamente con el club para definir los próximos pasos y concretar su implicación dentro de la organización en esta nueva etapa", precisado al entidad azulgrana en un comunicado.

Asimismo, el Barcelona valoró "muy positivamente" esta decisión y reafirmó su compromiso "de trabajar conjuntamente con el resto de clubes europeos en beneficio del fútbol, sus competiciones y sus aficionados".

La readmisión del Barça llega dos días después de que la EFC, la UEFA y el Real Madrid, el único club que todavía mantenía su compromiso con la Superliga, anunciaran un acuerdo para poner fin al proyecto de esa competición, que pretendía rivalizar con la Liga de Campeones. EFE

