La Cuenca del Duero mantiene 19 tramos en alerta roja y 15 en naranja

Valladolid, 13 feb (EFE).- Las últimas lluvias y deshielos mantienen este viernes con algún tipo de aviso a 56 tramos de ríos de la Cuenca del Duero, de los que 19 están en alerta roja -en el Duero, Cega, Eresma (a su paso por Segovia), Guareña, Huebra, Órbigo, Riaza y Tuerto- y otros 15 en nivel naranja.

Según los datos de la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) de las 10:20 horas de este viernes, recogidos por EFE, hay otros 22 tramos en nivel de aviso amarillo, que prácticamente afectan a toda la cuenca.

En rojo está el Duero en Soria a la salida del embalse de la Cuerda del Pozo; en Gormaz, por donde este río pasa con un nivel de 4,12 metros y tendencia creciente, y en Navapalos, con 5,87 metros de nivel y también al alza.

En Burgos, el Duero está en nivel rojo en Vadocondes, con un nivel de 6,51 metros y creciendo, y Aranda de Duero, con nivel decreciente en este último caso y un nivel de 5,46 metros.

En Valladolid, el Duero sigue en alerta en Quintanilla de Onésimo y en Herrera de Duero, con niveles de 4,15 y 8,21 metros, y tendencia a la estabilidad en ambos casos.

En Salamanca, el Duero sigue en alerta en Saucelle, en las Arribes, con 10,11 metros de nivel y decreciendo.

También están en aviso máximo, el rojo, el Eresma en la salida del embalse del Pontón Alto y a su paso por la capital segoviana, por donde fluye con 2,60 metros de nivel y tendencia estable.

Sigue un día más en alarma el Huebra en Puente Resbala, en Salamanca, con tendencia creciente, y el Guareña en Toro, con 2,76 metros de nivel y creciendo.

Y el Órbigo en Cebrones del Río en León, donde el nivel tiende a bajar, lo mismo que en Santa Cristina de la Polvorosa, en Zamora, y se mantiene estable a su paso por la localidad zamorana de Manganeses.

Además, están en nivel rojo el Riaza a la salida del embalse de Linares y en Linares del Arroyo, en Segovia; y el Tuerto en Villameca, en León, con tendencia creciente. EFE

