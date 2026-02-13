La australiana Josie Baff se corona en el snowboard cross

Redacción deportes, 13 feb (EFE).- Josie Baff se llevó una final tremenda para convertirse en la primera australiana en ganar el oro en los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina 2026, al imponerse en la prueba femenina de snowboard cross.

Baff, que estuvo en punta durante toda la final, confirmó la sorpresa por tan solo 0.04 de ventaja sobre la checa Eva Adamczykova, que luchó y metió presión a la 'rider' 'aussie' hasta el último centímetro, pero no le dio para alcanzar el metal dorado.

Completó el podio la italiana Michela Moioli, campeona en PyeongChang 2018, y cerró la final, en cuarta plaza, la suiza Noemie Wiedmer. EFE