Josie Baff: "Sabía que era rápida y lo quería demostrar"

Livigno (Italia), 13 feb (EFE).- La australiana Josie Baff, campeona olímpica de boardercross de snowboard, declaró este viernes en Livigno, tras ganar oro en la prueba de esa disciplina de los Juegos Olímpicos de Milán Cortina 2026, que "sabía que era rápida y lo quería demostrar".

"El circuito me iba bien, me gustan los circuitos duros y físicos; y sabía que aquí lo podía hacer bien", comentó la australiana, de 23 años, que hace tres se proclamó subcampeona mundial en Bakuriani (Georgia), que cuenta dos victorias en la Copa del Mundo y que este viernes logró el triunfo más importante de su carrera.

"Desde el primer día, en los entrenamientos, sabía que podía ser rápida hoy. Y lo fui. En octavos ya me tocó con (la checa) Eva (Adamczykova, una de las mejores de toda la historia), pero no fue algo malo, porque fuimos pasando rondas juntas (en la de cuartos la superó la europea; el restó dominó ella) hasta la final. Y en la final gané yo", manifestó Baff en la rueda de prensa posterior a su carrera, en el Snowpark de Livigno.

"Sabía que era rápida y lo quería demostrar. Es increíble tener ahora este oro", añadió Baff, cuya última victoria en Copa del Mundo data de hace casi tres años, en Mont Saint-Anne (Canadá). EFE

